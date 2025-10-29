Moteris už 16 eurų nusipirko vestuvinę suknelę: negalėjo patikėti, ką gavo

Hayleigh, kuri su savo sužadėtiniu susižadėjo šių metų rugpjūtį, jau planuoja didžiąją šventę ir viską kelia „TikTok“ paskyroje, kur ją seka daugiau nei 75 tūkst. gerbėjų. Norėdama sutaupyti, ji nusprendė išbandyti laimę su naudota suknele, rašo mirror.co.uk.
„Užsisakiau vestuvinę suknelę iš Vinted už 14 svarų. Pažiūrim, kas viduje?“ – sakė ji vaizdo įraše, pradėdama atidarinėti didžiulę dėžę.
Vos tik praplėšusi pakuotę, Hayleigh neteko žado – vietoj paprastos naudotos suknelės ji rado elegantišką, siuvinėjimais puoštą korseto tipo viršų su plačiomis petnešėlėmis ir kvadratiniu iškirpimu. „O Dieve mano,“ – sušuko ji, ištraukdama atskirai supakuotą sijoną, kuris taip pat buvo dekoruotas subtiliais siuvinėjimais.
Gerbėjai prašė užsivilkti suknelę
Kitą dieną ji paviešino dar vieną vaizdo įrašą, kuriame pasipuošia suknele – sekėjai tiesiog maldavo ją išmėginti. Ir, kaip paaiškėjo, suknelė tiko tobulai. Hayleigh užsiveržė korsetą, apsuko kamerą ir nusišypsojo: „15 svarų? Rimtai? Vivienne Westwood, kas? Šita suknelė kainavo 14 svarų, gal 15 su siuntimu – neįtikėtina!“
Rodant pilną įvaizdį, ji pabrėžė įspūdingas detales ir atskleidė, kad suknelė – iš prekės ženklo Essence.
„Jaučiuosi nuostabiai,“ – sakė ji. „Kaip princesė.“
Komentarų skiltyje užvirė tikras palaikymo srautas.
„Koks lobis! Ir atrodo ant tavęs pasakiškai,“ – rašė viena sekėja.
„Tu laimėjai tikrą vestuvinį loterijos bilietą. Tobula suknelė tau, negaliu sulaukti, kol pamatysiu ją pataisytą pagal tave,“ – rašė dar viena komentatorė.
Atrodo, kad 14 svarų Hayleigh pavertė ne tik sutaupymu, bet ir tikra pasakos pradžia.
