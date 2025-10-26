Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Dakota Johnson prabilo apie savo drąsius įvaizdžius: „Tiesiog jaučiuosi graži, todėl taip rengiuosi“

2025-10-26 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 14:55

„Penkiasdešimties pilkų atspalvių“ žvaigždė Dakota Johnson – viena iš tų aktorių, kurių raudonojo kilimo stilius visuomet prikausto dėmesį.

Dakota Johnson (nuotr. SCANPIX)

„Penkiasdešimties pilkų atspalvių" žvaigždė Dakota Johnson – viena iš tų aktorių, kurių raudonojo kilimo stilius visuomet prikausto dėmesį.

Naujausiame žurnalo „Vogue Germany“ viršelio interviu ji atvirai papasakojo, kodėl drąsūs, kūną atidengiantys apdarai jai suteikia ne tik pasitikėjimo, bet ir džiaugsmo.

Nerūpi, ką pagalvos kiti

Kaip teigia people.com paklausta, ar kada nors susimąsto, kad „nuogas“ suknelės įvaizdis galėtų būti „pernelyg seksualus“, aktorė atsakė atvirai:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man tikrai nerūpi“, – šyptelėjo Dakota.

„Man teko dėvėti kai kurias gražiausias sukneles pasaulyje, ir jei jose jaučiuosi graži – tai ir yra svarbiausia. Kai randu suknelę, kurioje jaučiuosi patogiai, žinoma, kad noriu ją vilkėti. Ir taip, man smagu vilkėti seksualią suknelę“, – pasakojo ji.

Motinos įkvėpimas

Aktorė pabrėžė, kad jos pasitikėjimas savimi – mamos, garsios aktorės Melanie Griffith, nuopelnas

„Mama buvo labai atvira kalbėdama apie kūną. Ji mus išmokė rūpintis savimi, mylėti savo kūną ir suprasti, kad jis gražus. Tai itin svarbu jaunoms mergaitėms, kurios dažnai girdi, kad jos „nepakankamai geros“.

Jei tau nuo mažens nesako moteris, į kurią labiausiai lygiuojiesi, kad esi tobula, protinga, ypatinga, stipri ir drąsi – vėliau tai labai sunku išmokti iš naujo. Tai buvo didžiausia dovana, kurią ji man suteikė“, – sakė D. Johnson.

Drąsūs įvaizdžiai ant raudonojo kilimo

Dakota per pastaruosius mėnesius sukėlė daug kalbų savo pasirinkimais. Rugsėjo 11-ąją Niujorke vykusiame Kering Foundation renginyje ji pasirodė su „Gucci“ suknia iš permatomo nėrinių audinio. Suknelė, derinta su juodu korsetu ir atviromis basutėmis, buvo viena labiausiai aptarinėtų vakarėlio akimirkų.

Vos po kelių savaičių Ciuricho kino festivalyje ji vėl pasirinko itin atvirą suknelę – šįkart indigo atspalvio, nėriniuotą, su tulle sijonu ir be matomų apatinių drabužių.

