Po skandalingo interviu Ala Pugačiova nutraukė tylą: „Akimirksniu noras kalbėti dingo“

Po ilgos pertraukos garsi dainininkė Ala Pugačiova pirmą kartą davė atvirą interviu žurnalistei Jekaterinai Gordejevai, skelbė unian.net.
Paviešino įrašą
Ne paslaptis, kad atviras dainininkė pokalbis, kuriame ji kritikavo Rusijos valdžią ir pasmerkė kruviną karą, sukėlė rezonansą. Daugelis palaikė Alos poziciją ir padėkojo.
Tačiau Maskva sureagavo į garsius atlikėjos pareiškimus, ypač Rusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos sekretorė Marija Zacharova apkaltino 76 metų A. Pugačiovą veidmainyste.
Praėjus kiek laiko po interviu, Ala pasidalijo pirmuoju įrašu socialiniame tinkle.
„Akimirksniu noras kalbėti dingo. Ar nebūtų geriau tiesiog užbaigti taurę? Geriau išeisiu šypsodamasi“, – rašė ji ir pasidalijo nuotrauka.
Primename, kad Ala Pugačiova prisipažino, kad santuoka su dainininku Filipu Kirkorovu iš tikrųjų buvo fiktyvi.
Prakalbo apie santuoką
Apie tai ji pranešė interviu laidoje „Pasakyk Gordėjevai“, skelbė unian.net.
„Turėjau dvi tikras santuokas. Pirmąją – su Mykolu Orbaku ir paskutinę – su Maksimu. O štai ta per vidurį – tai buvo pagalba draugui“, – pareiškė ji.
Kalbėdama apie F. Kirkorovą, A. Pugačiova pažymėjo, kad ją „prispaudė“.
„Mano mama, kol buvo gyva, sakydavo: „Padėk Filipčiukui’. Jo močiutė, kuri draugavo su mano mama, taip pat prašė: „Padėk Filipčiukui’. Tai prasidėjo dar jo paauglystėje. Aš pažinojau jo mamą. <..> Viktorija buvo, žinoma, nuostabi moteris. Ji sirgo vėžiu. Ir ji jautė beprotišką, tiesiog antgamtinę meilę Filipui, tuo metu man nesuprantamą“, – pasakojo ji.
Pasak dainininkės, šeimoje buvo nuspręsta, kad ji jam padės, ir ji manė, jog per kokius trejus metus jį „pastatys ant kojų“.
„Šis žingsnis, žinoma, yra primityvus, bet tuo metu jis veikė labai gerai. <..> Aš jam daviau viską, ką galėjau“, – tikino moteris.
Primename, kad dainininkė Ala Pugačiova pirmą kartą po išvykimo iš Rusijos prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą detaliai paaiškino sprendimą kartu su vaikais palikti šalį.
Atlikėja davė išsamų interviu, kurio metu pareiškė, kad ją „išvijo“ iš Rusijos po to, kai jos vyras, humoristas Maksimas Galkinas viešai pasisakė prieš karą, skelbė unian.net.
Nutraukė tylą
„Paaiškėjo, kad nieko negalima sakyti. Mane tai šokiravo. Aš juk nenoriu savo gyvenimo užbaigti stalinizmo sąlygomis“, – sakė ji.
Pasak A. Pugačiovos, iš pradžių ji neketino išvykti iš Rusijos: „Reikalas tas, kad Maksimas buvo užsienyje (karo pradžioje), aš – namuose, ir man reikėjo vykti gydytis į Izraelį. Jie mane tiesiog išgelbėjo tuo metu, nes ten buvo gydytojas, kurio man labai reikėjo. Kaip tik išvažiavau, prasidėjo tokie dalykai. Tas kvailas kunigas A. Tkačiovas: „Kokia laimė, oras išsivalė, ji išvažiavo…“.
Aš ir neketinau išvažiuoti, bet manau, kad tai tiesiog jo nuomonė. Vėliau, kadangi mes prieš karą, pradėjo prie mūsų kabintis kažkokie žmonės.<..> Na, jei nepatinka, pradedi galvoti – o ką čia tada daryti?“
Ji pridūrė, kad po kurio laiko ją pokalbiui pakvietė Rusijos prezidento administracijos pirmasis pavaduotojas Sergejus Kirijenka, kuris ją „nuramino, kad viskas gerai“. Tačiau po dviejų dienų Maksimas Galkinas buvo pripažintas užsienio agentu Rusijoje.
Po to, pasak dainininkės, ji ir priėmė sprendimą išvykti.
„Mes susikrovėme lagaminus.<..> Turėjome su savimi 30 tūkstančių dolerių, kuriuos buvo galima išvežti. Ir išvykome į Izraelį… Tai man buvo labai skaudi patirtis, kad taip vyksta… Parašiau, kad paskelbkite mane taip pat užsienio agentu. Nes nesuprantu, kodėl protingų žmonių nuomonė taip slopinama. Manau, kad valstybėje turi būti įvairių nuomonių.“
Paklausta, ar jie su M. Galkinu galėjo tylėti, A. Pugačiova atsakė: „Aš nebūčiau tylėjusi, nes man būtų buvę geriau išvykti, žinoma. Aš žinojau, kuo tai gali baigtis. Ir Maksimas taip pat nebūtų tylėjęs. Nes egzistuoja tokia sąvoka kaip sąžinė, ir ji yra brangesnė už šlovę, brangesnė už prabangą, brangesnė už viską.“
