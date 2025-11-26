 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Plinta žinomos aktorės vaizdo įrašas: apsvaigusi moteris iš baro išnešama su neštuvais

2025-11-26 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 10:25

Socialiniame tinkle išplito garsios aktorės Taros Reid vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad ją iš viešbučio baro išvežta neštuvais. Netrukus apie situaciją prakalbo pati moteris.

Plinta žinomos aktorės vaizdo įrašas: apsvaigusi moteris iš baro išnešama su neštuvais (nuotr. SCANPIX ir soc. tinklų)

Socialiniame tinkle išplito garsios aktorės Taros Reid vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad ją iš viešbučio baro išvežta neštuvais. Netrukus apie situaciją prakalbo pati moteris.

0

Tara Reid pasakoja, kad sekmadienio rytą ji buvo viešbutyje netoli Čikagos, kai kažkas įpylė jai į gėrimą narkotikų, dėl ko ji neteko sąmonės, skelbė TMZ.

Plinta kadrai

Vaizdo įraše matyti, kaip Tara guli ant neštuvų, kol greitosios pagalbos darbuotojai veža ją į netoliese esančią ligoninę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tara TMZ sakė, kad šeštadienio vakarą apsigyveno viešbučio kambaryje, o vėliau nusileido į pirmą aukštą parūkyti cigaretės ir išgerti gėrimo: „Nuėjau prie baro, užsisakiau gėrimą, o tada išėjau į lauką parūkyti cigaretę.“

Ji pasakoja, kad vestibiulyje sutiko kelis „YouTube“ kūrėjus, ir vienas iš jų išėjo su ja į lauką parūkyti.

Grįžusi į vidų ir vėl prie baro, ji pastebėjo, kad jos taurė vyno buvo uždengta servetėle, kurios ji pati nedėjo: „Nuėmiau servetėlę ir išgėriau gėrimą.“

Tara sako, kad kitą dalyką, kurį prisimena, jau buvo ligoninėje.

Rosemonto policija TMZ praneša, kad departamentas gavo iškvietimą dėl „sergančio asmens“ viešbutyje, o asmuo buvo nuvežtas į ligoninę.

Greitoji pagalba sureagavo į 12:39 val. sekmadienio iškvietimą ir bendravo su viešbučio apsauga vietoje. Policija pažymėjo, kad nebuvo minėta galimo „nukentėjimo narkotikais“, niekas nesikreipė dėl tokio teiginio ir nebuvo pateikta jokio pranešimo apie narkotikus.

Tara anksčiau turėjo problemų su priklausomybėmis, apie kurias rašė žiniasklaida, tačiau ji tvirtina: „Sekmadienio vakarą turėjau tik tą vieną gėrimą.“

Asmenybė, nufilmavusi vaizdo įrašą, TMZ pasakoja, kad vienu momentu, prieš atvykstant greitajai pagalbai, Tara šaukė: „Jūs nežinote, kas aš esu. Aš esu garsenybė. Aš aktorė.“

Iki šio įrašo paskelbimo Tara policijai pranešimo dar nepateikė.

