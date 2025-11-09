 
Paviešino, ką Victoria Beckham išdarinėjo mergvakaryje: tokią retai pamatysite

2025-11-09
2025-11-09 17:45

Visai neseniai Victoria Beckham dalyvavo Tanos Ramsay dukters Holly mergvakaryje, kuri netrukus prisieks amžiną meilę olimpeičiui Adamu Peaty.

Davidas Beckhamas su žmona Victoria Beckham (nuotr. SCANPIX)

Prieš savo didžiąją dieną Holly mėgavosi mergvakariu „Soho Farmhouse“, skelbė thesun.co.uk.

Atšventė mergvakarį

Prabangioje, stilingoje, bet linksmoje šventėje dalyvavo ir mados dizainerė Victoria Beckham, kuri pasidalijo nuotrauka, kurioje sėdi šalia Holly. Būsima nuotaka vilkėjo baltą mini suknelę su deimantų detalėmis ir šydu, o Victoria – elegantišką permatomą juodą suknelę su marškinių tipo iškirpte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Holly mama, Gordono Ramsay žmona Tana, buvo pastebėta vilkinti juodą blizgančią suknelę.

Holly ir Adamas susižadėjo 2024 m. rugsėjį per kelionę į Dubajų, o vėliau surengė prabangų sužadėtuvių vakarėlį su šeima ir draugais. Adamas, praėjusią vasarą Paryžiaus olimpinėse žaidynėse laimėjęs medalį, su Holly susipažino, kai jos jaunesnioji sesuo Tilly 2021 m. dalyvavo šou „Strictly“.

Paviešintose kadruose matyti, kad moterys puikiai leido laiką. Neretai gerbėjai Victoria mato tik rimtą, tačiau paviešintose kadruose – ji visai kitokia, atsipalaidavusi.

