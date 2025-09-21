Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pasakė, ko iš tiesų vyrai nori iš moterų: privers nurausti

2025-09-21 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 19:20

Šeštajame dešimtmetyje gydytojas Džordžas W. Cranas sukūrė specialią santuokos vertinimo skalę, pagal kurią vyrai galėjo „įvertinti“ savo žmonas ir atvirkščiai. Tuomet net tokie dalykai kaip raudoni nagai ar miegas su plaukų suktukais žmonai galėjo užtraukti minusinį balą. Įsivaizduoti, kiek ginčų tai sukeldavo, tikrai nesunku.

Pora (nuotr. 123rf.com)

Šeštajame dešimtmetyje gydytojas Džordžas W. Cranas sukūrė specialią santuokos vertinimo skalę, pagal kurią vyrai galėjo „įvertinti“ savo žmonas ir atvirkščiai. Tuomet net tokie dalykai kaip raudoni nagai ar miegas su plaukų suktukais žmonai galėjo užtraukti minusinį balą. Įsivaizduoti, kiek ginčų tai sukeldavo, tikrai nesunku.

REKLAMA
3

Nuo tų laikų prabėgo beveik šimtas metų, ir supratimas, kokia turėtų būti gera žmona, kardinaliai pasikeitė. Šiandien žvilgtelkime, ko vyrai iš tiesų tikisi iš savo partnerių ir kokius lūkesčius kelia santykiams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskleidė faktus, ko nori vyrai

1. Sąžiningumas – vertybė. Anksčiau buvo tikima, kad vyrai trokšta tik komplimentų ir pagyrų, tačiau santykių ekspertė Rinatta Paries tvirtina, kad vyrai sąžiningumą vertina lygiai taip pat, kaip ištikimybę, pagarbą ar patrauklumą. Jie nori girdėti tiesą – bet be kritikos. Ideali žmona jų akimis yra ta, kuri moka atvirai ir teisingai išreikšti savo nuomonę.

REKLAMA
REKLAMA

2. Pokalbiai apie gyvenimą. Nors egzistuoja stereotipas, kad vyrai nemėgsta smulkių pašnekesių, iš tikrųjų jie vertina bendravimą. Kanzaso universiteto dėstytojas pabrėžia, kad viena dažniausių skyrybų priežasčių yra būtent bendravimo stoka. Jei pokalbių nebėra, tai nerimą keliantis ženklas.

REKLAMA

3. Vyrai – didesni romantikai. Psichologo Gwendolino Seidmano tyrimai parodė netikėtą rezultatą: vyrai santykiuose yra romantiškesni nei moterys. Jie labiau vertina emocijas ir dažniau pirmi prisipažįsta meilėje, o moterys į santykius žvelgia pragmatiškiau.

4. Grožio paslaptys. Dauguma vyrų sako vertinantys natūralumą, bet pažinčių svetainių duomenys rodo ką kita – pasidažiusios ir susitvarkiusios moterys sulaukia daugiau dėmesio. Taigi išvaizda ir toliau išlieka svarbus vyrų vertinamas aspektas.

REKLAMA
REKLAMA

5. Kelias per skrandį. Psichologas Patrikas Wanis pabrėžia, kad maisto gaminimas turi ypatingą, net sakralinę reikšmę. Namuose paruoštas maistas vyrams suteikia jaukumo jausmą ir parodo moters rūpestį. Jie džiaugiasi, kai mylima moteris išmoksta sudėtingą receptą – tai sukelia ne tik sotumą, bet ir pasididžiavimą.

6. Santūrumas viešumoje. Šiuolaikinės moterys dažnai aktyviai dalijasi savo gyvenimu socialiniuose tinkluose, tačiau vyrai į tai žiūri atsargiai. Jie nenori tapti paskalų objektu ir vertina moteris, kurios moka saugoti asmeninio gyvenimo detales.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

7. Savarankiškumas – privalumasVyrai labiau žavisi tomis, kurios yra savimi pasitikinčios ir nepriklausomos. Tokia moteris yra lygiavertė partnerė, su kuria galima kartu įveikti gyvenimo iššūkius. Be to, savarankiškos moterys yra labiau patenkintos savo gyvenimu, todėl mažiau linkusios į dirglumą.

8. Asmeninė erdvė. Psichologė Debora Tannen pastebi, kad moterys nori kuo daugiau laiko praleisti su mylimuoju, o vyrai labiau linkę saugoti savo nepriklausomybę. Sveiki santykiai reikalauja balanso – laiko kartu ir atskirai.

REKLAMA

9. Ne tik apie seksą. Populiarus stereotipas, jog vyrai galvoja tik apie seksą, šiandien jau pasenęs. Psichologas Džedas Diamondas pažymi, kad vyrams taip pat svarbus jaukumo, supratimo ir šilumos jausmas. Jie pavargo nuolat vaidinti „mačo“.

10. Įsipareigojimai jų negąsdina. Vyrai nėra įsipareigojimų bijantys – jie tiesiog atsargesni priimdami sprendimus. Tyrimai Binghamtono universitete rodo, kad moterys pasirengusios santuokai anksčiau nei vyrai, nes jų smegenys subręsta greičiau. Tačiau iš tiesų svarbiausia – abipusis supratimas ir rūpestis partnerio emociniais poreikiais.

11. Vaiko lytis – nebesvarbi. Nors anksčiau buvo įprasta manyti, kad vyrai trokšta sūnų, šiandien apklausos rodo visai ką kita – daugeliui mieliau būtų dukra. Šiuolaikinėje visuomenėje vaiko lytis nebėra reikšminga, o lyginti, kas „geriau“ – berniukai ar mergaitės – tiesiog netinka.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų