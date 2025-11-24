 
Pamatę, kaip dabar atrodo Lady Gaga, gerbėjai nepažino: tarsi kitas žmogus

2025-11-24 20:00
2025-11-24 20:00

Popmuzikos ikona Lady Gaga vėl stebina drąsiu įvaizdžio pokyčiu – po kurio laiko su platinine šukuosena ji sugrįžo prie sodriai juodų plaukų.

Lady Gaga (nuotr. SCANPIX)

Popmuzikos ikona Lady Gaga vėl stebina drąsiu įvaizdžio pokyčiu – po kurio laiko su platinine šukuosena ji sugrįžo prie sodriai juodų plaukų.

Dainininkė buvo nufotografuota lapkričio 21 d. Paryžiuje, išeinanti iš restorano „Laurent“, kur surengė stilingą pasirodymą su naujuoju įvaizdžiu, rašo PEOPLE. 

Kardinalūs pokyčiai

39-erių atlikėjos plaukai buvo suformuoti į purias, švelniai krintančias garbanas, sušukuotas į vieną pusę. Dainininkė, šiuo metu gastroliuojanti po Europą su koncertiniu turu, derino juodus plaukus prie gaivios mėtų spalvos kostiumo, masyvių stilingų saulės akinių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvaizdžio pokytis buvo toks ryškus, kad dalis gerbėjų socialiniuose tinkluose pripažino iš pirmo žvilgsnio jos net nepažinę. Kiti komentavo, jog atlikėja „atrodo lyg visiškai nauja persona“.

View this post on Instagram

A post shared by LadyGagaMonsterBlog (@ladygagamonsterblog)

Nors Lady Gaga juodais plaukais pasirodo ne pirmą kartą, visai neseniai – spalį – ji dar filmavosi Milane su savo ikoniška platininio atspalvio šukuosena kuriamame filme „The Devil Wears Prada 2“.

Tai ne vienintelė jos šukuosenos transformacija šiais metais. Kovo mėnesį, ruošdamasi jubiliejiniam, penktajam pasirodymui „Saturday Night Live“, Lady Gaga pademonstravo trumpą juodą kirpimą su kirpčiukais. 

Lady Gaga ne tik garsėja nuolat kintančiomis šukuosenomis, bet ir drąsiais mados sprendimais. Bene labiausiai į istoriją įsirėžęs jos įvaizdis – mėsos suknelė, kurią ji vilkėjo 2010 m. MTV vaizdo klipų apdovanojimuose ir kuri iki šiol kelia diskusijų.

