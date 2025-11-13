Pamačiusi, kokį butą paliko nuomininkai, TV prodiuserė Rūta vos nenualpo: parodė visiems

Prieš kelias dienas R. Lukoševičiūtė-Daudienė socialiniuose tinkluose paskelbė išnuomojanti butą, esantį sostinės Šeškinės mikrorajone.
„Sveiki, mano mieli sekėjai. Išnuomojame vieno kambario butą Vilniuje, Šeškinės mikrorajone.
Butas mylėtas, puoselėtas, aš jaukumu rūpinausi, vyras Marius sienas dažė, kiliminę dangą klojo, užuolaidas kabino, draugai sofą gabeno. Daugiau info suteiksiu asmenine žinute“, – rašė R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
Nemalonios patirtys
Portalas tv3.lt susisiekė su moterimi, ji neslėpė, kad tikisi žmonių sąmoningumo, nes praėjusios patirtys – itin prastos.
Prieš keletą metų nuomininkai įsigijo šunį, tačiau atsikraustydami apie tai nepranešė.
Šuo visiškai sugraužė nepaprasto grožio baldus, kiliminė danga buvo paskendusi šuns išmatose, tapetai – nuplėšti.
Kaip teigė moteris, tuo metu ji buvo šoke: „Man toks šokas buvo, aš buvau ką tik pagimdžiusi. Atvažiavau su vaiku ant rankų, o nuomininkas sako: „Žinokit, kol jūs nėščia buvot, nenorėjau nervuot.“
Vėliau Rūta pridūrė: „Pamačius, vos nenualpau“
Dar didesni nemalonumai
Visgi po šios patirties sekė kiti nemalonumai.
Dar šią vasarą R. Lukoševičiūtei teko atsisveikinti ir su dar vienu nuomininku.
„Jis užpylė kaimynus, apsimetė, kad nieko nežino, kad nieko nenutiko“, – pasakojo moteris.
R. Lukoševičiūtė nedelsiant puolė spręsti situaciją su kaimynu, tačiau – laukė nemaloni staigmena.
„Mes susiskambinom su kaimynu, viską lyg ir išsiaiškinom, o tada staiga gaunu iš jo draudimo žinią, kad turiu apmokėti daugiau kaip 1000 Eur sąskaitą. Galvoju, ką dabar daryti?
Pakalbėjau su nuomininku, sakau, kad aš galiu dalį kompensuoti, bet visa kita yra jo atsakomybė.
Tai tada jis pasakė: „Aš tada geriau išsikraustysiu“, – atviravo moteris.
Kaip teigė Rūta, jie liko su skola. Kiek vėliau situacija išsisprendė, draudimas nuostolius padengė.
Dingsta daiktai
Nors nuo nuomininko išsikraustymo praėjo keli mėnesiai, vakar vakare (trečiadienį) Rūta pastebėjo, jog virtuvėje yra dingusi nepigi kėdė.
„Vakar pastebėjau, galvoju, kur dingo viena virtuvės kėdė? Žiūriu senas nuotraukas, nuotraukose – dvi“, – nustebusi kalbėjo pašnekovė.
Visgi, kėdė – dar ne viskas.
„Lygiai tas pats su virduliu, kuris kainavo daugiau nei 200 Eur. Jis elektrinis, toks atrodo kaip senovinis.
Aš jį mačiau dar atsisveikinant su nuomininku, bet, pasirodo, apačios pado tai nėra.
Nesvarbu, kad jis stovi, esmė, kad jis neveikia be to pado. O kur tas padas? Aš nežinau“, – atskleidė Rūta.
Moteris neslėpė, jog kreipsis į buvusį nuomininką ir prašys padengti nuostolius: „Kodėl aš turiu tylėt?“
Rūta pasakojo, jog po tokių patirčių bute reikėjo viską keisti. Vyras pakeitė kilimą, perdažė sienas, valė langus.
