Palangos gelbėtoju tapęs „Niekdarys“ Antanas Sadauskas nebeištvėrė: „Aš nebenoriu, žinokit“

Šį trečiadienio vakarą keturi komikai vieni kitiems ruoš spąstus poromis. Viena pora atrinktai žmonių grupei turės pristatyti savo naują verslo idėją, kurią jai paruošė kita komikų pora. Tai reiškia, kad jiems teks pristatyti tai, apie ką jie patys nė nenutuokia, nes paruoštas skaidres ir pristatomą verslą pamatys pirmą kartą!
Idėjos, žinoma, bus viena už kitą juokingesnės. Krizens ne tik „Niekdariai“, bet ir tie, kurie jų klauso. Tiesa, pergalė nusišypsos ne visiems...
„Jeigu jūs klausiate, ar mes būtume pasiruošę į tai investuoti, ir ar leistume čia savo dukrytę, tai atsakymas – griežtai ne“, – sakys vienas žmogus iš grupės, o kuri „Niekdarių“ pora išgirs tokį negailestingą savo verslo įvertinimą, pamatysite laidoje.
Iškart po to iš šaltos žiemos nusikelsime į visų mylimą vasarą. Jūra, Palanga, saulė ir… jus gelbėjantys „Niekdariai“. Būtent jiems kelioms valandoms bus patikėtas poilsiautojų saugumas. O taisyklės, kaip visada, griežtos – kiekvienam komikui teks daryti viską, ką likę trys sakys jam į slaptą ausinę.
Tik ar jie patys nepaskęs iš gėdos?
Vienos ypač linksmos užduoties šįkart sulauks Antanas. Jam teks įsikūnyti į gelbėtoją-reketininką. „Tu prieisi prie žmogaus ir sakysi, kad jis kažką pažeidžia. Mainais už tai turėsi prašyti arba maisto, arba pinigų, arba kažkokios paslaugos“, – mes jam iššūkį Simanas.
Antanas į savo užduotį pažiūrės rimtai – ne vienas poilsiautojas sulauks pastabų, kad, jei nedarys taip, kaip sako gelbėtojas, į paplūdimį jo daugiau niekas nebeįleis!
Tiesa, vienu metu nuo sunkių draugų iššūkių palūš net įprastai prieš viską atsilaikantis komikas. „Aš nebenoriu daryti, žinokit“, – sakys Antanas, tačiau kuo jam visa tai baigsis?
Pats juokingiausias paslėptos kameros šou „Niekdariai“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!
