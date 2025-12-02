 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Niekdariai

„Niekdarys“ Žukauskas tokios reakcijos iš parduotuvės lankytojo nesitikėjo: „Aš dar noriu gyventi…“

2025-12-02 15:53
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 15:53

Nauja diena – nauja „Niekdarių“ užduotis. Paties juokingiausio TV3 žiniasklaidos grupės paslėptos kameros projekto herojai – Antanas Sadauskas, Viktoras Balykov, Simanas Žurauskas ir Markas Žukauskas – ir vėl krės pačius keisčiausius dalykus labiausiai netikėtose vietose. O tas, kuris pasirodys prasčiausiai, laidos pabaigoje turės įvykdyti bausmę – paskutinę, bet pačią gėdingiausią užduotį…

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors keturi draugai iš pirmo žvilgsnio atrodo patyrę, paslaugūs ir patikimi, iš tiesų jie elgiasi baisiai keistai. Tiesa, ne savo noru – kiekvienas turi slaptą ausinę, į kurią tai, ką sakyti ir daryti, padiktuoja likę trys komikai.

Niekdariai“
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Niekdariai“

Užduotys – pačios netikėčiausios, o žmonių reakcijos – pačios tikriausios. Tuo įsitikinsime ir šį antradienio vakarą.

Pamatykite: 

Ar žinojote, kad, pasirodo, egzistuoja ne tik kišenvagiai, bet ir… kišenkroviai? Šįkart keturi draugai siautės parduotuvėje ir taip pildys jūsų kišenes. Tiesa, ne pinigais, o prekėmis.

Komiko užduotis – nepažįstamam parduotuvės pirkėjui pridėti kuo daugiau prekių, ir padaryti tą taip, kad pirkėjas to nepastebėtų. Tinka ir kišenė, ir džemperio gobtuvas ar net vaiko vežimėlis. Nesvarbu, kur – svarbu, kuo daugiau!

Atlikdami šią užduotį, didžiulę įtampą jaus ne tik „Niekdariai“, bet ir visi žiūrovai. „Čia – baisiausia užduotis“, – sakys Viktoras, o Antanas pridės, kad net stebint, kaip šią užduotį atlieka kitas komikas, jam ir pačiam dreba širdis.

Pirmasis startuos Markas, kuriam draugai bus pasiruošę kaip reikiant apsunkinti reikalus. O kulminaciją įtampa pasieks tuomet, kai komikas turės įmesti prekių itin grėsmingai atrodančiam vyrui... Pastarasis, žinoma, Markui iškart užduos ir vieną kitą rimtesnį klausimą!

„Aš dar noriu gyventi…“ – sakys Markas draugams į kamerą, bet kuo viskas baigsis?

Vėliau veiksmas persikels į kiečiausią Kėdainių sporto klubą. Ar jums teko sportuoti tuomet, kai kažkas jus stebi? Kai kažkas nuolat pataria arba skaičiuoja, kiek kartų tiksliai atlikote pratimą?

Tuomet jums belieka tik įsivaizduoti, kaip kiekvieną sportui iš tiesų atsidavusį klubo lankytoją bus pasiryžę suerzinti „Niekdariai“. O kaip jiems pavyks ir kas laidos pabaigoje turės atlikti bausmę, pamatysite jau šį vakarą.

Pats juokingiausias paslėptos kameros šou „Niekdariai“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!

