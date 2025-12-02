Komiko pokštas sporto klube ne juokais supykdė lankytoją: „Labai nejauku“

Markui Žukauskui teko užtraukti dainą „Eye of the Tiger“, Antanui Sadauskui – daryti pratimą, dantyse laikant rankšluostį, Simanui Žurauskui – apsimesti, kad jį stebi, o Viktorui Balykovui – sužaisti vaikystės žaidimą „Valgoma nevalgoma“.
„Nu, matau, kad žiūrite, galite nežiūrėti? Labai nejauku“, – į sporto salėje esančią moterį kreipėsi S. Žurauskas.
„Nu, aš tik pro langą žiūriu“, – kalbėjo moteris.
Kiek vėliau komiko kolegos S. Žurauskui į ausį pašnibždėjo, kad jam reikės pasiimti apvalų svarmenį ir imituoti, jog vairuoja mašiną ir skleidžia įvairius garsus.
„O ne, policija gaudo!“ – automobilio vairuotoju apsimetinėjo komikas.
V. Balykovui kolegos liepė rasti žmogų, su kuriuo sužaistų „Valgoma nevalgoma“. Šiai avantiūrai ryžosi viena sportuojančiųjų moterų.
„Tris patiekalus ir viskas“, – moterį įkalbinėjo V. Balykovas.
Komikai kaip įmanydami stengėsi įveikti šį iššūkį, tačiau pavyko ne visiems. Drąsos ir bebaimiškumo reikalaujanti užduotis vienam iš komikų pasirodė pernelyg nejauki, todėl jis iššūkį nutraukė.
„Viskas, išeinu“, – sakė užduotį nutraukęs Niekdarys.
Kaip į Niekdarius reaguos salėje sportuojantys žmonės – žiūrėkite šou „Niekdariai“ pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!
Tiesioginę transliaciją žiūrėkite čia:
Trumpą ištrauką iš Niekdarių užduočių – žiūrėkite aukščiau esančiame video.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Niekdariai“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.