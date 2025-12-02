 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Niekdariai

Komiko pokštas sporto klube ne juokais supykdė lankytoją: „Labai nejauku“

2025-12-02 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 19:00

TV3 laidoje „Niekdariai“ 4 komikai apsilankė Kėdainių sporto klube, kuriame teko klausytis kolegų nurodymų ir juos vykdyti. Kiekvienas komikas individualiai ryžosi apsilankyti žmonių gausa nesiskundžiančiame sporto klube ir jame priversti nejaukiai pasijusti ne tik kitus, bet ir save.

TV3 laidoje „Niekdariai“ 4 komikai apsilankė Kėdainių sporto klube, kuriame teko klausytis kolegų nurodymų ir juos vykdyti. Kiekvienas komikas individualiai ryžosi apsilankyti žmonių gausa nesiskundžiančiame sporto klube ir jame priversti nejaukiai pasijusti ne tik kitus, bet ir save.

REKLAMA
5

Markui Žukauskui teko užtraukti dainą „Eye of the Tiger“, Antanui Sadauskui – daryti pratimą, dantyse laikant rankšluostį, Simanui Žurauskui – apsimesti, kad jį stebi, o Viktorui Balykovui – sužaisti vaikystės žaidimą „Valgoma nevalgoma“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nu, matau, kad žiūrite, galite nežiūrėti? Labai nejauku“, – į sporto salėje esančią moterį kreipėsi S. Žurauskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Nu, aš tik pro langą žiūriu“, – kalbėjo moteris.

Kiek vėliau komiko kolegos S. Žurauskui į ausį pašnibždėjo, kad jam reikės pasiimti apvalų svarmenį ir imituoti, jog vairuoja mašiną ir skleidžia įvairius garsus.

REKLAMA

„O ne, policija gaudo!“ – automobilio vairuotoju apsimetinėjo komikas.

V. Balykovui kolegos liepė rasti žmogų, su kuriuo sužaistų „Valgoma nevalgoma“. Šiai avantiūrai ryžosi viena sportuojančiųjų moterų.

„Tris patiekalus ir viskas“, – moterį įkalbinėjo V. Balykovas.

Komikai kaip įmanydami stengėsi įveikti šį iššūkį, tačiau pavyko ne visiems. Drąsos ir bebaimiškumo reikalaujanti užduotis vienam iš komikų pasirodė pernelyg nejauki, todėl jis iššūkį nutraukė.

REKLAMA
REKLAMA

„Viskas, išeinu“, – sakė užduotį nutraukęs Niekdarys.

Kaip į Niekdarius reaguos salėje sportuojantys žmonės – žiūrėkite šou „Niekdariai“ pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!

Tiesioginę transliaciją žiūrėkite čia:

Trumpą ištrauką iš Niekdarių užduočių – žiūrėkite aukščiau esančiame video.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Niekdariai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
4 Lietuvos komikai priėmė “Niekdarių“ iššūkį (tv3.lt koliažas)
4 Lietuvos komikai priėmė neeilinį iššūkį: ar jiems pavyks įvykdyti visas užduotis? (24)
Kaip komiko Viktoro Balykov gimtadienio dovana ankstų rytą Kėdainiuose jį privertė dėvėti stringus?
Kaip komiko Viktoro Balykov gimtadienio dovana ankstų rytą Kėdainiuose jį privertė dėvėti stringus?

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų