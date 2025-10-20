Natalijos Bunkės frazę išsitatuiravo „Ūkininkai ieško meilės 2“ dalyvis: sureagavo ir atlikėja

Ant Daugvydo rankos – frazė iš pop divos Natalijos Bunkės dainos, užrašyta pačios atlikėjos ranka.
Sureagavo ir pati Natalija Bunkė
Pasak Daugvydo, ši tatuiruotė jam – ypatingas simbolis.
„Tai man nėra tiesiog tatuiruotė. Tai – geriausias prisiminimas su tokia pop karaliene kaip Natalija. Ji man – įkvėpimas, energijos bomba ir tikra moteris, kuri žino savo vertę“, – kalbėjo realybės šou dalyvis.
Vyras neslepia, kad šią idėją brandino jau kurį laiką – po susitikimo su N. Bunke, kuris paliko didelį įspūdį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kai sutikau Nataliją, supratau, kad ji tikra žvaigždė – ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Norėjosi turėti kažką, kas primintų tą akimirką. O kas geriau nei jos pačios žodžiai?“ – pasakojo Daugvydas.
Įrašas greitai sulaukė dėmesio – N. Bunkė pati pasidalijo Daugvydo nuotrauka savo „Instagram“ istorijoje, taip dar labiau sužadindama gerbėjų smalsumą.
Poelgis neliko nepastebėtas: gerbėjai komentaruose gyrė Daugvydą už drąsą ir ištikimybę, o kai kurie šmaikštavo, kad „ūkininko rankose – tikras pop muzikos reliktas“.
