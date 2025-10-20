Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Natalijos Bunkės frazę išsitatuiravo „Ūkininkai ieško meilės 2“ dalyvis: sureagavo ir atlikėja

2025-10-20 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 10:55

Ūkininkai ieško meilės 2“ realybės šou dalyvis Daugvydas ir toliau stebina savo sekėjus. Socialiniuose tinkluose vyras pasidalijo naujausiu įrašu, kuriame parodė ką tik pasidarytą tatuiruotę ant rankos.

„Ūkininkai ieško meilės 2“ dalyvis Daugvydas, Natalija Bunkė (nuotr. asm. archyvo)
10

Ūkininkai ieško meilės 2“ realybės šou dalyvis Daugvydas ir toliau stebina savo sekėjus. Socialiniuose tinkluose vyras pasidalijo naujausiu įrašu, kuriame parodė ką tik pasidarytą tatuiruotę ant rankos.

REKLAMA
0

Ant Daugvydo rankos – frazė iš pop divos Natalijos Bunkės dainos, užrašyta pačios atlikėjos ranka.

„Ūkininkai ieško meilės 2“ dalyvis Daugvydas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Ūkininkai ieško meilės 2“ dalyvis Daugvydas

Sureagavo ir pati Natalija Bunkė

Pasak Daugvydo, ši tatuiruotė jam – ypatingas simbolis.

„Tai man nėra tiesiog tatuiruotė. Tai – geriausias prisiminimas su tokia pop karaliene kaip Natalija. Ji man – įkvėpimas, energijos bomba ir tikra moteris, kuri žino savo vertę“, – kalbėjo realybės šou dalyvis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras neslepia, kad šią idėją brandino jau kurį laiką – po susitikimo su N. Bunke, kuris paliko didelį įspūdį, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kai sutikau Nataliją, supratau, kad ji tikra žvaigždė – ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Norėjosi turėti kažką, kas primintų tą akimirką. O kas geriau nei jos pačios žodžiai?“ – pasakojo Daugvydas.

REKLAMA

Įrašas greitai sulaukė dėmesio – N. Bunkė pati pasidalijo Daugvydo nuotrauka savo „Instagram“ istorijoje, taip dar labiau sužadindama gerbėjų smalsumą.

Poelgis neliko nepastebėtas: gerbėjai komentaruose gyrė Daugvydą už drąsą ir ištikimybę, o kai kurie šmaikštavo, kad „ūkininko rankose – tikras pop muzikos reliktas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų