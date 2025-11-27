Mįslingomis aplinkybėmis mirė garsus stilistas: pradėtas tyrimas

Hopkinsas buvo nedelsiant nugabentas į vietinę ligoninę, kur medikai konstatavo jo mirtį. Autopsijos rezultatai dar nenustatė mirties priežasties, pranešė nypost.
Trečiadienį Hopkinso „LinkedIn“ paskyroje paskelbtame įraše buvo teigiama, kad stilisto ir autoriaus „širdis sustojo“.
„Mes esame giliai nuliūdę pranešti, kad mūsų mylimas Makeoverguy, Christopher Hopkins, mirė,“ – rašoma įraše. – „Jo širdis sustojo 2025 m. lapkričio 22-osios išvakarėse. Christopherio kūrybiškumas, autentiškumas ir aistra įkvėpė daugelį žmonių. Ilsėkis ramybėje, Christopheri.“
Gyvenimas ir karjera
Pranešama, kad Hopkinsas pirmąjį savo saloną atidarė 1990 m., o televizijos debiutą surengė pas Oprah Winfrey 1996 m., grįždamas 1999 m. kaip kylanti įžymybių stilisto žvaigždė. Tarp jo klientų buvo Hillary Clinton ir aktorė Lauren Holly.
Vėliau jis tapo kasdienės moterų, ypač vyresnių nei 45 m., „stiliaus guru“, 2008 m. išleidęs bestselerį „Staging Your Comeback: A Complete Beauty Revival for Women over 45“.
„Žmonės atskrenda iš visos šalies kiekvieną savaitgalį dėl pilnų mūsų makiažo paslaugų,“ – 2015 m. interviu teigė Hopkinsas.
Jo „YouTube“ kanalas, kurį seka daugiau nei 579 tūkst. prenumeratorių, taip pat pristatė grožio patarimus ir dramatiškus transformacijų vaizdo įrašus.
Paskutiniai jo „Makeoverguy Appearance Studios“ serijos vaizdo įrašai buvo įkelti pirmadienį – praėjus dviem dienoms po jo mirties.
Sutuoktinis Richard Lindquist, dar vis laukdamas Hennepino apygardos medicinos ekspertų biuro tyrimo rezultatų, apibūdino Hopkinsą kaip „nuostabų žmogų“ ir pridūrė: „Visame pasaulyje žmonės buvo jo gerbėjai.“
