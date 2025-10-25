Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė Tailando karalienė Sirikit – ilgiausiai šalį valdžiusio monarcho žmona

2025-10-25 16:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 16:11

Būdama 93 metų penktadienį mirė Tailando karalienė Sirikit, dabartinio karaliaus Maha Vajiralongkorno (Maha Vačiralongkono) motina ir ilgiausiai valdžiusio šalies monarcho žmona, pranešė Tailando karališkieji rūmai.

Būdama 93 metų mirė buvusi Tailando karalienė Sirikit (nuotr. BNS)

Būdama 93 metų penktadienį mirė Tailando karalienė Sirikit, dabartinio karaliaus Maha Vajiralongkorno (Maha Vačiralongkono) motina ir ilgiausiai valdžiusio šalies monarcho žmona, pranešė Tailando karališkieji rūmai.

0

Sirikit – vėlionio karaliaus Bhumibolo Adulyadejo (Pumipono Adunjadeto), valdžiusio nuo 1946 iki 2016 metų, žmona – mirė vėlai penktadienį, sakoma rūmų pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirė 93 metų

„Jos didenybės būklė blogėjo iki penktadienio ir ji mirė 21 val. 21 min. (vietos, Lietuvos laiku) (...) Chulalongkorno (Čulalongkorno) ligoninėje, būdama 93 metų“, – teigiama pranešime.

Nuo 2019-ųjų Sirikit „sirgo keliomis ligomis“, kai buvo hospitalizuota, įskaitant kraujo infekciją šį mėnesį, priduriama pranešime.

Septintajame dešimtmetyje ji susitiko su JAV prezidentais ir žvaigždėmis, įskaitant Elvis Presley (Elvį Preslį), ir ne kartą atsidurdavo ant vakarietiškų žurnalų viršelių.

