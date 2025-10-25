Mirė Tailando karalienė Sirikit – ilgiausiai šalį valdžiusio monarcho žmona

Sirikit – vėlionio karaliaus Bhumibolo Adulyadejo (Pumipono Adunjadeto), valdžiusio nuo 1946 iki 2016 metų, žmona – mirė vėlai penktadienį, sakoma rūmų pranešime.
Mirė 93 metų
„Jos didenybės būklė blogėjo iki penktadienio ir ji mirė 21 val. 21 min. (vietos, Lietuvos laiku) (...) Chulalongkorno (Čulalongkorno) ligoninėje, būdama 93 metų“, – teigiama pranešime.
Nuo 2019-ųjų Sirikit „sirgo keliomis ligomis“, kai buvo hospitalizuota, įskaitant kraujo infekciją šį mėnesį, priduriama pranešime.
Septintajame dešimtmetyje ji susitiko su JAV prezidentais ir žvaigždėmis, įskaitant Elvis Presley (Elvį Preslį), ir ne kartą atsidurdavo ant vakarietiškų žurnalų viršelių.
