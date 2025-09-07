Tailando magnatas užėmė premjero postą

„Jo Didenybė Karalius patvirtino, kad Anutinas Charnvirakulas nuo šiol bus ministras pirmininkas“, – sakė Tailando žemųjų parlamento rūmų generalinis sekretorius Arpathas Sukhanunthas , paskelbęs karaliaus įsakymą per ceremoniją A. Charnvirakulo partijos „Bhumjaithai“ būstinėje Bankoke.
58 metų statybų magnatas vadovauja partijai „Bhumjaithai“ ir anksčiau ėjo premjero pavaduotojo, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro pareigas, tačiau bene labiausiai išgarsėjo tuo, kad 2022-aisiais įvykdė pažadą legalizuoti kanapes.
Jis tapo trečiuoju karalystės vadovu per dvejus metus, tačiau į valdžią atėjo su koalicijos parama, su sąlyga, kad per keturis mėnesius bus paleistas parlamentas ir surengti nauji rinkimai.
Kaltino vakariečius platinant virusą
Apkaltintas dėl netinkamo karalystės atsako į COVID-19 pandemiją, jis kaltino vakariečius platinant virusą ir greitai buvo priverstas atsiprašyti dėl kilusios reakcijos.
A. Charnvirakulas išstumia populistinę Shinawatros klano partiją „Pheu Thai“, kuri nuo 2023 metų rinkimų buvo monopolizavusi aukščiausiąjį postą, tačiau praėjusį mėnesį teismo sprendimu iš premjero posto buvo atleista jų dinastijos atžala Paetongtarn Shinawatra.
„Pheu Thai“ Tailando politikoje jau du dešimtmečius yra dominuojanti jėga. Partija turi populistinę platformą bei ilgą laiką konfliktavo su militaristiniu ir monarchistiniu isteblišmentu.
Paetongtarn Shinawatros atleidimas sudavė dar vieną stiprų smūgį Shinawatrų dinastijai, susiduriančiai su vis daugiau politinių ir teisinių sunkumų.
Kadaise A. Charnvirakula rėmė P. Shinawatros koaliciją, tačiau ją apleido dėl ekspremjerės elgesio pasienio susidūrimų su Kambodža metu, dėl ko ji galiausiai ir buvo atleista.
