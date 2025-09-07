Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Tailando magnatas užėmė premjero postą

2025-09-07 11:00 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 11:00

Tailando magnatas Anutinas Charnvirakulas sekmadienį po karaliaus pritarimo pradėjo eiti ministro pirmininko pareigas.

Tailandas (nuotr. SCANPIX)

Tailando magnatas Anutinas Charnvirakulas sekmadienį po karaliaus pritarimo pradėjo eiti ministro pirmininko pareigas.

REKLAMA
0

„Jo Didenybė Karalius patvirtino, kad Anutinas Charnvirakulas nuo šiol bus ministras pirmininkas“, – sakė Tailando žemųjų parlamento rūmų generalinis sekretorius Arpathas Sukhanunthas , paskelbęs karaliaus įsakymą per ceremoniją A. Charnvirakulo partijos „Bhumjaithai“ būstinėje Bankoke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

58 metų statybų magnatas vadovauja partijai „Bhumjaithai“ ir anksčiau ėjo premjero pavaduotojo, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro pareigas, tačiau bene labiausiai išgarsėjo tuo, kad 2022-aisiais įvykdė pažadą legalizuoti kanapes.

REKLAMA
REKLAMA

Jis tapo trečiuoju karalystės vadovu per dvejus metus, tačiau į valdžią atėjo su koalicijos parama, su sąlyga, kad per keturis mėnesius bus paleistas parlamentas ir surengti nauji rinkimai.

REKLAMA

Kaltino vakariečius platinant virusą

Apkaltintas dėl netinkamo karalystės atsako į COVID-19 pandemiją, jis kaltino vakariečius platinant virusą ir greitai buvo priverstas atsiprašyti dėl kilusios reakcijos.

A. Charnvirakulas išstumia populistinę Shinawatros klano partiją „Pheu Thai“, kuri nuo 2023 metų rinkimų buvo monopolizavusi aukščiausiąjį postą, tačiau praėjusį mėnesį teismo sprendimu iš premjero posto buvo atleista jų dinastijos atžala Paetongtarn Shinawatra.

REKLAMA
REKLAMA

„Pheu Thai“ Tailando politikoje jau du dešimtmečius yra dominuojanti jėga. Partija turi populistinę platformą bei ilgą laiką konfliktavo su militaristiniu ir monarchistiniu isteblišmentu. 

Paetongtarn Shinawatros atleidimas sudavė dar vieną stiprų smūgį Shinawatrų dinastijai, susiduriančiai su vis daugiau politinių ir teisinių sunkumų.

Kadaise A. Charnvirakula rėmė P. Shinawatros koaliciją, tačiau ją apleido dėl ekspremjerės elgesio pasienio susidūrimų su Kambodža metu, dėl ko ji galiausiai ir buvo atleista.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų