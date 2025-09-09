Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tailando Aukščiausiasis Teismas nurodė metams įkalinti buvusį premjerą

2025-09-09 08:56 / šaltinis: BNS
2025-09-09 08:56

Tailando Aukščiausiasis Teismas (AT) antradienį nurodė metams įkalinti įtakingiausią ir labiausiai visuomenę skaldantį valstybininką, buvusį premjerą Thaksiną Shinawatrą, nusprendęs, kad jis netinkamai – ligoninėje – atliko 2023 metais paskirtą įkalinimo bausmę.

Tailando Aukščiausiasis Teismas nurodė metams įkalinti buvusį premjerą Thaksiną Shinawatrą

76 metų Thaksinas Shinawatra, 2023-iųjų rugpjūtį sugrįžęs į šalį po daugelio metų užsienyje, buvo nuteistas kalėti aštuonerius metus už korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia.

Tačiau kalėjimo kameroje jis nepraleido nė vienos nakties, nes buvo perkeltas į privačią palatą ligoninėje, o bausmė karaliaus malone buvo sutrumpinta iki vienų metų. Galiausiai jis išėjo į laisvę pagal paleidimo pirma laiko schemą pagyvenusiems kaliniams. 

„Nusiųsti jį į ligoninę buvo neteisėta; atsakovas žino, kad jo liga nebuvo skubus reikalas, o buvimas ligoninėje negali būti užskaitomas kaip kalinimas“, – sakoma teisėjo perskaitytame AT sprendime.

Teismas nurodė pristatyti Thaksiną Shinawatrą į Bankoko kalėjimą atlikti vienų metų įkalinimo bausmės.

Shinawatrų politinis klanas du dešimtmečius buvo svarbus priešininkas Tailando elitui, palaikančiam kariuomenę ir karalių, o Shinawatras vadinančiam grėsme tradicinei socialinei santvarkai.

Tačiau Shinawatrų dinastijos įtaka blėsta po virtinės politinių ir teisinių sunkumų, kurių kulminacija buvo Thaksino dukters Paetongtarn Shinawatros (Petongtarn Činavatos) pašalinimas iš premjero posto praėjusį mėnesį.

Thaksinas Shinawatra į AT atvyko šypsodamasis ir pozuodamas fotografams, drauge su dinastijos paveldėtoja Paetongtarn.

Thaksinas ministru pirmininku buvo išrinktas 2001 ir 2005 metais, bet jo antrąją kadenciją nutraukus kariniam perversmui jis išvyko į užsienį.

Thaksinas Shinawatra sugrįžo ir į ligoninę buvo perkeltas tokiu metu, kai jo partija „Pheu Thai“ formavo naują vyriausybę, todėl visuomenėje kilo įtarimų apie užkulisinį susitarimą.

AT sprendimas buvo priimtas kelios dienos po to, kai „Pheu Thai“ buvo nušalinta nuo valdžios, o Konstitucinis Teismas pripažino, kad Paetongtarn pažeidė ministrų etikos kodeksą per pasienio ginčą su Kambodža.

„Pheu Thai“ premjero postas priklausė nuo 2023 metų rinkimų, bet sekmadienį šis postas atiteko koalicijai, kuriai vadovauja kažkada „Pheu Thai“ sąjungininku buvęs magnatas Anutinas Charnvirakulas.

Thaksinas Shinawatra kelios dienos prieš AT sprendimą privačiu lėktuvu išskrido iš šalies ir tai pakurstė spėliones Tailando žiniasklaidoje, kad jis galėjo pabėgti.

Tačiau pirmadienį Thaksinas Shinawatra sugrįžo į šalį.

