  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mantas Bertulis atvirai prabilo apie gyvenimo pokyčius: „Nežinau, ar buvau alkoholikas“

2025-11-21 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 20:20

Prodiuseris ir keliautojas Mantas Bertulis ryžosi svarbiems gyvenimo pokyčiams – visiškai atsisakė alkoholio. Apie tai jis prabilo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Įrašu apie šį pokytį jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

2

Įrašu apie šį pokytį jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ugnė Zavistauskaitė ir Mantas Bertulis
Atsisakė alkoholio

Socialiniame tinkle jis atvirai prabilo apie tai, kodėl ryžosi iš gyvvenimo išbraukti alkoholį bei džiaugėsi sėkme. Pasak jo, šiandien yra simbolinė diena – 100-oji be alkoholio.

Mantas atvirai dalijosi savo patirtimi:

„Šimtadienis. Šiandien yra 100 dienų, kai atsisakiau alkoholio. Iš vienos pusės gana mažas skaičius, iš kitos, žinant kokią gyvenimo būdo laidą vedžiau – visai nemažas.

Nežinau, kiek šita serija tęsis, bet gal ir gerai, kad neturiu konkretaus tikslo. Tuomet neprisiriši prie jo ir kiekvieną dieną tiesiog priimi sąmoningą sprendimą tęsti tai, kas tau akivaizdžiai duoda naudos, be jokio spaudimo.

O naudą matau plika akimi. Niekada dar taip gerai nesu fiziškai jautęsis. Produktyvumas, žvalumas, miego kokybė, sprendimų priėmimas, aštrumas, stabilesnė emocinė būklė bei dar daug kitų dalykų, kurie mane džiugina.

Noriu tikėti, jog šis mano pasirinkimas yra ilgalaikis, nes nebematau tame tiesiog prasmės. Atrandu naujus dalykus, kurie su alkoholiu nedraugautų – sportas, vairavimas. Bet tuo pačiu nesinori kalbėti skambiomis frazėmis, nes čia tik 100 dienų. Nors ir nežinau kas turėtų atsitikti, kad apsukčiau šitą blaivybės laivą 180 laipsnių, nes jau susiformavo nauji įpročiai, bet nenoriu vaidinti čia kažkokio „atsivertusio“.

Nežinau, ar buvau alkoholikas. Vienas niekada negerdavau, bet tas social drinkingas su saiko neturėjimu buvo mano nuolatinis palydovas, o dažnai ir prakeiksmas. 13 metų gyvenau palaidais plaukais, neveltui kiti vadino mane naktiniu Kauno meru. Alkoholio dėka esu priėmęs ne vieną žiauriai blogą sprendimą (aišku, kas jų nepriima). Jaučiu, jog atėjo laikas subręsti. Gal ir nebebūsiu toks įdomus kitiems, bet bent jau save vėl pradedu pamilti iš naujo.

O kadangi gyvenimas trumpas, o aš – labai smalsus žmogus, norisi išbandyti ir visai kitokį gyvenimo būdą. Gal patiks? Kol kas labai patinka.

100! Važiuojam toliau!“

