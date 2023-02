M. Night Shyamalan sako, kad „Beldimas į trobelę“ yra geriausias jo filmas

REKLAMA

Psichologinis siaubo trileris „Beldimas į trobelę“ pasakoja apie atostogaujančią šeimą atokioje miško trobelėje, kurią įkaitais paima ginkluota nepažįstamų žmonių grupė, reikalaujanti aukos, kad būtų išvengta pasaulio pabaiga. Filmas yra sukurtas remiantis Paul G. Tremblay knyga „Trobelė pasaulio pabaigoje“ (angl. „The Cabin at the End of the World“), nors galima tikėtis kai kurių esminių skirtumų, žinant, kaip režisierius M. Night Shyamalan mėgsta nustebinti ir negailestingai griauna žiūrovų lūkesčius.

REKLAMA

Pasirodžiusi filmo „Beldimas į trobelę“ reklaminė medžiaga bei anonsai žada didžiulį ir įtampos kupiną reginį, o likus mažiau nei savaitei iki premjeros, režisierius M. Night Shyamalan suteikė kino gerbėjams daugiau priežasčių pažiūrėti naująjį filmą.

Filmo „Beldimas į trobelę“ reklaminiame ture režisierius M. Night Shyamalan paprašytas išrinkti savo „geriausią“ filmą, nors ir patvirtino, kad atsakydamas nebando tiesiog parduoti daugiau bilietų, kūrėjas pasirinko būtent psichologinį siaubo trilerį „Beldimas į trobelę“.

REKLAMA

„Tai skambės kaip viešųjų ryšių triukas, bet „Beldimas į trobelę“ turi tiek daug visko, kas man patinka. Tai geriausias mano filmas.“ – atsakė režisierius M. Night Shyamalan. „Šiame filme visos dalys veikia tarpusavyje. Viskas idealu. Nes kartais tai tiesiog reikia palikti kino dievams.“

Nors režisierius M. Night Shyamalan šiuo metu turi keletą naujų projektų ir neketina greitai pasitraukti iš kino pasaulio, jis vis tiek pažymi, kad būtų visiškai patenkintas, jei psichologinis siaubo trileris „Beldimas į trobelę“ būtų paskutinis kūrėjo filmas.

REKLAMA

REKLAMA

„Aš nuoširdžiai manau, kad kiekvienas mano filmas yra paskutinis mano filmas ir viskas, ką darau, yra paskutinis.“ – teigia režisierius. „Jei viskas pasibaigtų čia, būčiau laimingas tai padaryti su filmu „Beldimas į trobelę“.

Režisierius M. Night Shyamalan taipogi prašo kino gerbėjų pažiūrėti būsimąjį filmą „Beldimas į trobelę“ kino teatruose, nes mano, kad „šis reginys skirtas žiūrėti dideliame ekrane“. Tai antrasis režisieriaus M. Night Shyamalan karjeros filmas pelnęs N-16 cenzą po 2008 m. siaubo trilerio „Įvykis“ (angl. „The Happening“).

Psichologinis siaubo trileris „Beldimas į trobelę“ kinuose nuo vasario 3 d.