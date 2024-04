Lietuvoje koncertuosiantys rokeriai „Five Finger Death Punch“ su nauja daina pagerbė hiphopo ikoną

Amerikiečių sunkiojo roko atstovai, kurių vienintelis koncertas birželio 13-ąją dieną įvyks „Žalgirio“ arenoje Kaune, pagerbė hiphopo muzikos legendą DMX.

Naujausia „Five Finger Death Punch“ daina „This Is The Way“, kurioje skamba 2021 m. mirusio reperio DMX balsas, tapo išskirtine padėka repo muzikos ikonai ir jo kūrybai.

„Five Finger Death Punch“ praėjusią savaitę išleido 2022-ųjų metų albumo „Afterlife“ atnaujintą versiją, kurią papildė keturiais neskelbtais kūriniais.

Tarp jų yra ir naujasis skirtingus muzikos žanrus sujungiantis grupės singlas „This Is The Way“ – daina, kurioje girdime reperio DMX balsą.

REKLAMA

REKLAMA

Kartu su muzikos stilių ribas griaunančiu singlu buvo pristatytas ir dainos vaizdo klipas, kurį režisavo pripažintas kino ir muzikinių videoįrašų kūrėjas Hype Williams, dirbęs su velioniu DMX, taip pat Tupac Shakur, „Wu-Tang Clan“, Jay-Z ir kitomis hiphopo žvaigždėmis.

REKLAMA

„Muzika turi būti universali ir neturėti ribų, o tai priklauso nuo mūsų – atlikėjų“, – sako „Five Finger Death Punch“ gitaristas Zoltan Bathory. „Visada mėgome maišyti skirtingus žanrus, nesvarbu, ar tai būtų reperio LL Cool J hito „Mama Said Knock You Out“ perdirbinys su „Tech N9ne“, ar mūsų bendradarbiavimas su blues atlikėju Kenny Wayne Shepherd, country žvaigžde Brantley Gilbert ar legendiniu grupės „Queen“ gitaristu Brian May dainoje „Blue On Black“.

Nors nėra atskleidžiama, kada buvo įrašytas naujoje dainoje girdimas DMX vokalas, Zoltan Bathory teigia, kad bendradarbiavimo su reperiu idėja buvo „aptarinėjama jau daugelį metų, ir tai buvo ilgas ir vingiuotas kelias, kol šis norų sąrašo punktas tapo realybe“.

REKLAMA

REKLAMA

Gitaristas teigia, kad rokeriai DMX visada laikė „hiphopo metalistu“, nes reperio stilius buvo „agresyvus, laukinis ir nesutramdomas“.

„Jis repavo apie tikrus gyvenimo aspektus ir mus siejo bendras požiūris, nes „Five Finger Death Punch“ visada traukė bebaimiai ir tikri dalykai“, – sakė Zoltan Bathory.

„Tai, ką įrašėme, yra prasminga, tačiau šiandien tai daugiau nei tik daina, tai – saliutavimas legendai, būdas pagerbti DMX atminimą“.

Vienintelis „Five Finger Death Punch“ koncertas Lietuvoje įvyks birželio 13-ąją dieną „Žalgirio“ arenoje Kaune.

Gastrolėse po Europą grupę lydės specialusis svečias – amerikiečių sunkiojo metalo grupė „Ice Nine Kills“.

„Five Finger Death Punch“ Kaune pristatys albumo „AfterLife“ dainas, naujus kūrinius ir didžiausius savo hitus. „Five Finger Death Punch“ gastrolių koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.

„Five Finger Death Punch“ – „This Is The Way“ (ft. DMX):