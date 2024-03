„Daddy Was A Milkman“ premjera: išgirskite naują dainą „Borderline“

„Daddy Was A Milkman“ „Borderline“

Bilietus į „Daddy Was A Milkman“ koncertą Pažaislio vienuolyne galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt

Atlikėjas teigia, kad viena iš būsimo naujo „Daddy Was A Milkman“ albumo dainų „Borderline“ yra apie laimės laukimą.

„Daugeliui iš mūsų atrodo, kad norint tapti laimingais reikia laukti kokio nors ypatingo įvykio: kada sulauksime tam tikro amžiaus, kada baigsime mokslus, kada būsime paaukštinti darbe, kada uždirbsime reikalingą sumą pinigų, kada paaugs vaikai, kada persikraustysime į kitą būstą, kada bus daugiau saulės, kada baigsis lapkritis...

Žodžiu, kada nors, bet tik ne dabar“, – sako Ignas Pociūnas. „Daina „Borderline“ yra apie du mūsų pasaulius – tą, kuriame gyvename ir tą, kurio siekiame. Atrodo, kad juos skiria nematoma riba, tačiau su kiekvienais metais vis aiškiau suprantame, kad tos ribos nėra. Tai yra labiau miražas, iliuzija, kartais – noras pabėgti nuo praeities. Nėra tų dviejų pasaulių, yra tik mokėjimas, arba nemokėjimas, džiaugtis tuo, kas mus supa“.

Birželio 6-ąją dieną „Monte Pacis“ komplekse Pažaislyje vyksiantis koncertas bus pirmasis, kuriame gerbėjai išgirs iki šiol niekur negirdėtas „Daddy Was A Milkman“ dainas, kurios ryškiausiomis spalvomis nuspalvins naująjį studijinį albumą. Už šiandien pristatytos „Borderline“ dainos „veidą“ atlikėjas dėkoja violončelės virtuozei Ignei Pikalavičiūtei.

„Nors daugybę kartų grojome su styginių kvartetu, aš nė nežinojau, kad violončelininkė Ignė turi pomėgį kurti nuostabius koliažus. Įtaigiau pavaizduoti dainos mintį tiesiog neįmanoma, todėl noriu atskirai jai padėkoti ir kviečiu pasidžiaugti gražiu bei itin taikliu mūsų bendradarbavimu“.

Apie „Daddy Was A Milkman“

Prieš septynerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje. Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristatytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo viename didžiausių Baltijos šalių festivalių „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš penkerius metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje vykusiuose koncertuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos gerbėjams.

2021-ųjų pabaigoje „Daddy Was A Milkman“ išleido pirmąjį lietuviškų dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“, kurį pristatė dviejuose išskirtiniuose koncertuose Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Šie koncertai buvo įamžinti vinilinėje plokštelėje „Kai ruduo mokė mane“.

Birželio 6-ąją dieną „Monte Pacis“ komplekse Pažaislyje vyksiantį „Daddy Was A Milkman“ koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.