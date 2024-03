Po pertraukos – naujas Shakiros albumas: dainos su Cardi B klipe pasirodė netikėtas svečias

Išskirtiniame interviu laikraščiui „Times“ Shakira pasakojo: „Tai – skausmo virsmas kūryba, nusivylimo – produktyvumu, pykčio – aistra, pažeidžiamumo – atsparumu.

Didelė dalis gyvenimo subyrėjo man tiesiai prieš akis. Turėjau atstatyti save iš naujo, nuo grindų surinkti kaulelius ir sudėti juos atgal į vietą. Klijai, kurie visa tai sujungė, buvo muzika.“

Albume iš viso skamba 16 kūrinių: 8 naujos dainos, remiksas ir 7 anksčiau išleisti hitais tapę singlai, tarp jų „Music Sessions Vol. 53“ su Bizarrap, „TQG“ su Karol G, „Monotonía“ su Ozuna, „Te Felicito“ su Rauwu Alejandro, „Copa Vacía“ su Manueliu Turizo ir kt.

Šie kūriniai „Spotify“ platformoje jau turi jau daugiau nei 3,7 mlrd. perklausų, rašoma pranešime spaudai.

Singlas su Cardi B ir aktorius iš „Emily In Paris“

Kartu su naujuoju albumu Shakira pristatė singlą „Puntería“, kurį įrašė kartu su Cardi B. Abi divos nusifilmavo ir fantaziją žadinančiame muzikiniame vaizdo klipe

„Nusiunčiau Cardi dainą ir ji iškart sutiko prie jos prisijungti. Buvo be galo malonu dirbti su ja. Manau, kad Cardi yra labai kūrybinga, šmaikšti ir be galo nuoširdi“, – „The New York Times“ sakė Shakira.

Naujojo singlo vaizdo klipe taip pat vaidina serialo „Emily in Paris“ žvaigždė Lucienas Laviskontas.

Shakira, Cardi B – „Puntería“

Vakar Shakira pasirodė kultinėje TV laidoje „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, kurioje plačiau pristatė savo naująjį albumą „Las Mujeres Ya No Lloran“.

„The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ feat. Shakira

Žymioji kolumbietė yra sėkmingiausia Lotynų Amerikos atlikėja moteris. Jos dešimtmečius besitęsiantis novatoriškumas pastaraisiais metais tik dar labiau sustiprėjo, o naujausi Shakiros kūriniai jau sulaukė milžiniškos sėkmės.