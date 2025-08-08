Petrui Gražuliui paviešinus, ką Birutė rašo apie dukrą – jos atsakas: „Kaip manot, kokia mamos būklė?“

P. Gražulis žiniasklaidai išplatino atsakomąją nuomonę dėl B. Navickaitės.
Parodė, kokias žinutės rašė Birutė
P. Gražulis paviešino susirašinėjimą su B. Navickaitė.
Petras Birutei rašė, kad jų dukra Monika myli savo mamą, tačiau iš jos sulaukė netikėto atsako.
„Ko nesupranti. Atsip**k tu su tuo vaiku nuo manęs, atsikabink“, – atrašė Birutė.
Petras parodė ir dar daugiau žinučių, kuriose Birutė teigė, kad nenori savo dukros.
„Man ji gyvenimą sugriovė. Aš jos nenoriu. Ko nesupranti?“ – klausė moteris.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su B. Navickaite, moteris patvirtino, kad tokias žinutes siuntė Petrui.
„Neįmanoma gyventi per tampymą. Vienintelis būdas atsikratyti tarnybų buvo atiduoti vaiką. O jis jo neėmė. Be to, tikėjausi, kad ir neims – gal išsigąs, nesiųs tarnybų, leis gyventi. Nes kai žiemą pagrasinau – trumpam buvo atstoję. Žiūrėkit, ligonis siundo kiekviename žingsnyje – jau 5 metai. Kaip manot, kokia turėtų būti mamos būklė?“, – klausė Birutė.
Moteris teigė, kad nuo pat nėštumo jai tenka išgyventi sudėtingą periodą: „Mano psichika veikia kitaip – man žada atimti 8 metus augintą vaiką, su nėštumu, siundo tarnybas jau 5 metus – aš esu susitaikiusi su visomis įmanomomis baigtimis. Jei augs su manimi – tegul auga. Jei atims – man nebus šoko. Jei draskys – teks atiduoti. Gyvensiu toliau, lyg niekur nieko.“
„Kolegų ir skaitytojų įkalbėtas nusprendžiau prabilti, nes matau, kad būtina pateikti visuomenei faktus, kurie žiniasklaidoje nebuvo atskleisti:
1. Pasibaigus mokslo metams, pasitaręs su dukros mama, nusprendžiau porai savaičių pasiimti dukrą pas save. Esant dukrai pas mane, Birutė pradėjo rašyti nedviprasmiškas žinutes, kad ji dukros nebeaugins ir lai ji gyvena su manimi. Nors teigiau, kad dėl darbo Briuselyje auginti vaiką man yra labai sudėtinga, tačiau, matydamas, kad Birutė dukrą veja iš namų – ir tai Birutė pasakė ir dukrai, dėl ko mergaitė labai verkė, – konsultavausi su Vaiko teisių tarnyba, ir ji taip pat patarė dėl Birutės konfliktinio charakterio ir galimai daromos psichologinės žalos mergaitę pasiimti ir auginti pas save.
2. Išgirdęs tokį Vaiko teisių tarnybos patarimą, nusprendžiau prisiimti visą atsakomybę ir dukrą auginti pats. Tada teisininkė paruošė sutartį, kad mano ir Birutės sutarimu gyvenamoji dukros vieta bus pas mane, ir su abiejų parašais nusiuntėme ją tvirtinti teismui (kopiją pridedu). Žiniasklaidoje kilus triukšmui, teismas nusprendė išklausyti abi puses ir rugpjūčio 11 dieną šį klausimą nagrinės teismo posėdyje. Mano nuomone, dukra turi gyventi su mama, jei motina nedaro žalos dukrai.
3. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad dukra visas dienas iki vėlyvo vakaro sėdi su mama žuvų kioske arba viena užrakinta namuose ir nesiskiria su mobiliuoju telefonu, arba be perstojo žiūri televizorių, kas tikrai daro didelę žalą dukrai. Bandžiau tai paaiškinti dukros motinai, bet B. Navickaitė į tai nereagavo ir nežada imtis jokių permainų.
4. Norėjau dukrą išleisti į stovyklą, bet dėl neaiškių priežasčių Birutė sukarpė dukros asmens tapatybės kortelę – žiūrėkite prie šio teksto pridėtą jos pačios man atsiųstą sunaikinto dukros asmens dokumento nuotrauką. Man teko užsakyti dukrai naujus dokumentus.
5. Praėjus penkioms savaitėms po dukros buvimo pas mane, ji paprašė aplankyti mamą ir namus Palangoje. Nuvažiavus į Palangą, dukra pasakė, kad nori pabūti pas mamą ir likti nakvoti. Žinoma, sutikau, o dukrai užsiminus, kad norėtų gyventi pas mamą, taip pat pritariau, jei tik Birutė neprieštarautų.
6. Po savaitės nusprendžiau aplankyti dukrą Palangoje. Kadangi Birutė persigalvojo ir nusprendė toliau auginti mergaitę, atvežiau į Palangą dukros drabužius, žaislus ir kitus daiktus, kuriuos buvau nupirkęs, kai ji buvo pas mane. B. Navickaitė sutiko, kad atvežčiau daiktus. Tačiau atvykus į Palangą prie Birutės žuvų prekybos vietos ir dar nespėjus atnešti daiktų, B. Navickaitė pradėjo šūkauti, kad atėjau pagrobti vaiko. Tai visiška nesąmonė. Todėl apsisukau ir išėjau.
7. Dukra labai norėtų lankyti dailės, gimnastikos ar kitą būrelį. Sakau Birutei – leisk dukrą į kokį nors būrelį, aš apmokėsiu. Deja, B. Navickaitė mudviejų dukros niekur neleidžia, todėl ji yra priversta laiką leisti žuvies pardavimo kioske arba namie.
8. Nupirkau dukrai telefoną ir abonentinį numerį, deja, B. Navickaitė išmetė kortelę ir įdėjo kitą, kad negalėčiau susisiekti su dukra, nes numerio nežinau.
9. Kad visi suprastų, jog Birutė iš tiesų nenorėjo auginti savo dukros, prisegtuke pridedu kelias iš daugybės jos man rašytų žinučių, kuriose tai atsispindi.
10. Kadangi B. Navickaitė žiniasklaidai ir savo žinutėse „WhatsApp“ kartas nuo karto parašo, kad aš neskiriu pinigų dukros išlaikymui, tai noriu pateikti faktus ir įrodymus, kad tai yra netiesa: praėjusiais ir šiais metais dukros išlaikymui 11,2 tūkstančio eurų pervedžiau tiesiogiai į Birutės Navickaitės sąskaitą,
kas sudaro apie 600 eurų per mėnesį – žiūrėkite mano pavedimų pernai ir šiemet išklotinę teksto pabaigoje. Kai pasiimdavau dukrą pas save, Birutė niekada neįdėdavo jokio drabužėlio. Todėl dar apie penkis tūkstančius eurų skyriau dukros laisvalaikiui, drabužiams, maistui.
11. Taip pat noriu priminti, kad Birutė veda labai neatsakingą gyvenimo būdą. Kai mano dukrai buvo penkeri metai, Birutė jai davė stiprių raminamųjų vaistų, skirtų išimtinai tik suaugusiesiems – „Xanax“ (alprazolamo). Dėl to mergaitė apsinuodijo, vėmė krauju ir buvo išvežta į Klaipėdos ligoninę. Tačiau naktį Birutė iš ligoninės su dukra pabėgo ir slapstėsi, greičiausiai dėl to, kad ligoninės darbuotojai negalėtų ištirti dukters kraujo, ar jame nėra neleistinų medžiagų, nes tokiu atveju privalėtų pranešti policijai.
12. O ko verta viena istorija – prieš kelerius metus buvau apkaltintas, kad pagrobiau vaiką, o policijai pradėjus jos ieškoti, mergaitė buvo rasta tiesiog darželyje, kur jai ir priklausė būti?
13. Dar viena istorija – Birutė, būdama neblaivi, užpuolė policininkus, dėl ko jai buvo iškelta baudžiamoji byla ir nutraukta laidavus artimam asmeniui.
14. Tokių ir dar kraupesnių faktų galėčiau vardinti daugiau, ir visus juos galima rasti policijos archyvuose.
15. Lankydama darželį, dukra mamos buvo mėtoma po visus darželius, kiek jų buvo Palangoje, ir nei vienas jai netiko. B. Navickaitė pakeitė daugiau kaip dešimt auklių, nes, jos nuomone, visos buvo blogos.
16. Pradėjus dukrai eiti į mokyklą – lygiai tas pats: nei viena mokykla Birutei netinka, jai visos mokyklos ir mokytojos yra blogos. Tokiu būdu dukra yra nuolat tąsoma.
17. B. Navickaitė nuolat konfliktuoja su Vaiko teisių tarnybos specialistais, mokymo įstaigų pedagogais ir psichologais, tačiau ji niekada nereaguoja į jų pasiūlymus.
18. Dabar Birutei jau ir Palanga bloga, nes žada išsikraustyti.
O mano tikslas – kad mūsų dukra augtų ramioje ir saugioje aplinkoje“, – rašė P. Gražulis.
Vyras taip pat paviešino, kokius alimentus išmokėjo:
Primename, kad B. Navickaitė socialiniame tinkle paviešino, su kokiais sunkumais šiuo metu susiduria, ir įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prakalbo apie situaciją dėl dukros
Savaitgalio popietę Birutė „Facebook“ paskyroje atskleidė, kokios dramos vyksta tarp jos ir buvusio mylimojo, europarlamentaro Petro Gražulio.
„Prieš porą savaičių tėvas (aut. past. Petras Gražulis) grąžino vaiką gyventi pas mane. Sutarėme, kad vaikas gyvens su manimi. Šiandien jis atsiuntė senus dokumentus, kurie, maniau, kad negalioja ir atimą vaiką pagal senos sutarties parašą“, – rašė moteris.
Anot B. Navickaitės, tėvas šiandien bandė apgaule išsivežti vaiką – nieko nesakęs apie ketinimą ją pasiimti visam laikui, prisidengė tik lankymosi teise.
„Prieš du mėnesius, po šios vaiko perdavimo sutarties, buvo persitarta ir pasirašyta nauja – kad vaikas gyvena su manimi, o tėvas moka 700 eurų išlaikymą. Kaip suprantu, šis susitarimas teismui nebuvo pateiktas. Esu visiškas seno durniaus įkaitas“, – pridūrė ji.
Moteris teigė, Petras elgiasi taip, kaip nori. Negana to, jis dar teigia, kad „pasikalbėjo“ su teisėjais, susitarė su policija ir vaikų teisėmis.
Birutė pasakojo, kad šiandien P. Gražulis buvo išvarytas iš žuvies kioskelio: „Išėjo su grasinimais: „tu jos nematysi.“
Įraše moteris tęsė, kad buvo nutarę, jog viskas liks gyvent su ja, tačiau dabar per vieną dieną viską pakeitė – tempia vaiką prievarta.
„Trūksta tik policijos ir fizinės jėgos... Spektaklis tęsiasi“, – įraše rašė moteris.
Prakalbo apie Petro Gražulio žinutę ir sudėtingas situacijas
Po to, kai viešumoje pasirodė naujienos apie konfliktą, B. Navickaitė atskleidė, kaip į situaciją sureagavo P. Gražulis.
Pasak jos, netrukus po publikacijos jis jai parašė trumpą žinutę: „Tegul gyvena su tavimi ir dingo.“
Tęsdama pokalbį apie santykius su dukros tėvu, Birutė pasidalijo ir kitomis skaudžiomis patirtimis.
„Kartą dvi dienas Monikutė laukė jo – jis ją tiesiog paliko ant ledo. Vėliau nuėjo į mokyklą, rašė iškvietimus ir skundėsi, kad neleidžiu lankyti dukros. Galiausiai vaikų teisės man nustatė pažeidimą, nors tas dvi dienas jos laukėme jo kavinėje“, – sakė moteris.
Pasak Birutės, yra buvę ir kitų nemalonių situacijų. Kartą, kai dukra turėjo nakvoti pas tėtį, viskas baigėsi netikėtai: „Vėlai vakare jis atvyko su policija, o man – vienai namuose – teko pūsti į alkoholio matuoklį.“
Paklausta, kodėl P. Gražulis, jos manymu, taip elgiasi, B. Navickaitė turėjo savo versiją „Manau, kad kerštauja už viešumą.“
