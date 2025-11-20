Liepa Mondeikaitė pranešė džiugią žinią: „Jaučiu, kad tai tik pradžia“

„Trūksta oro“ – jautri, emocijų kupina baladė, pasakojanti apie artumo ilgesį, vidinę kovą ir kvėpavimą jausmais, kai meilė tampa ir paguoda, ir iššūkiu. Daina atskleidžia trapų žmogaus būvį – kai širdis balansuoja tarp švelnumo ir baimės, o noras išsaugoti brangią akimirką tampa tarsi paskutiniu oro gurkšniu. Kūrinyje Liepa drąsiai ir atvirai dalijasi asmeniniais išgyvenimais, tikėdama, kad pažeidžiamumas jungia stipriau nei tobulas fasadas, rašoma spaudos pranešime.
Ši daina – pirmasis singlas iš netrukus pasirodysiančio Liepos autorinio albumo. Jis simbolizuoja kūrybinį lūžį: atlikėja pirmą kartą pati kuria tiek dainų žodžius, tiek muziką, atverdama brandesnį, savitesnį ir išgrynintą muzikinį pasaulį.
„Tai labai jautrus, bet kartu įkvepiantis laikas. Kuriu pati, todėl jaučiuosi tarsi iš naujo save atrandanti. Mane supa žmonės, kurie tiki mano keliu, ir tai suteikia sparnus. Jaučiu, kad tai tik pradžia – ir ji bus įspūdinga“, – sako Liepa.
Daina sukurta kartu su prodiuseriu Gyčiu Valicku ir bendraautore Paula Valentaite.
Naujame vaizdo klipe – autentiškesnis Liepos įvaizdis
Kartu su daina pristatomas ir naujas vaizdo klipas, žymintis Liepos atsitraukimą nuo ankstesnių įvaizdžių bei žingsnį į brandesnį, modernesnį ir labiau apnuogintą stilių. Tai estetika, atspindinti naują autorinį etapą, kurio centre – tikrumas, subtilumas ir drąsa būti savimi.
Klipas įkvėptas 70-ųjų kinematografijos estetikos: subtilios šviesos, švarios kompozicijos ir daugiasluoksnio pasakojimo. Veiksmas vyksta psichoterapeuto kabinete, kuris tampa simboline erdve vidinėms būsenoms atskleisti.
Svarbiausia čia – nuotaika, ne iliustratyvus pasakojimas. Klipe sąmoningai balansuojama tarp nuoširdaus išsikalbėjimo ir galimos emocinės manipuliacijos, paliekant žiūrovui teisę pačiam nuspręsti, kokia yra tikroji herojės istorija. Klipą kūrė žinoma režisierė Mija Kembrė.
Gruodžio 14 d. – įspūdingas koncertas LVSO salėje
Šiuo metu Liepa ruošiasi didžiausiam savo karjeros koncertui, kuris įvyks gruodžio 14 d. LVSO koncertų salėje Vilniuje. Jo metu klausytojai pirmą kartą išgirs būsimojo albumo kūrinius.Liepos koncertai – daugiau nei pasirodymai.
Tai atskiras pasaulis, kuriame atlikėja, pasitelkdama galingą balsą, nuoširdų emocinį atvirumą ir gyvą ryšį su publika, kuria jausmingas, atmosferiškas muzikines patirtis. Žiūrovai čia tampa istorijos dalimi, o ne tik klausytojais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!