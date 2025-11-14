Liepa Mondeikaitė atvirai prabilo apie klausimus dėl vaikų: „Galite klausti drąsiai, bet aš neatsakysiu“

Panašios temos buvo aptariamos ir per jos neseniai duotą interviu LRT laidoje „Vakare su Audrium Giržadu“. Pokalbio metu atviravusi atlikėja atskleidė, kad į vieną, nuolat pasikartojantį klausimą, ji nėra linkusi detaliai atsakinėti.
Buvo atvira
„Žmonės dažniausiai internete ieško atsakymo į šiuos klausimus: koks tavo ūgis, koks tavo amžius ir ar turi vaikų – kodėl jie klausia būtent to?“ – Apie šiuos dalykus Liepa buvo pakviesta pasikalbėti jau minėtoje televizijos laidoje.
Atsakydama į tai, žinoma moteris buvo itin atvira.
„Dėl pirmųjų dviejų nežinau, dėl trečiojo suprantu – kai pora dešimt metų kartu ir neturi vaikų, visiems labai keista. Tačiau aš šito klausimo nebijau, dėl jo tikrai neįsižeisiu, sakau, kad galite klausti drąsiai, bet aš neatsakysiu“, – teigė L. Mondeikaitė.
Primename, jog anksčiau Liepa Mondeikaitė, tik įsikėlusi į naujus namus kaip mat nusprendė priglausti naują šuniuką. Tačiau prieš priimant šį sprendimą draugai ir pažįstami Liepai sakė „nedaryti nesąmonės“, neva jaunas šuo sugadins naujus namus.
Nors aplinkinių nuomonės neklausė ir dabar namuose Norkevičiai augina du šunis, visgi, kaip sakė pažįstami ir draugai, taip ir atsitiko.
„Kilimą apšlapino ir nieko neatsitiko. Gyvenimas nesugriuvo nei mums, nei tiem aplinkiniam. Sakė, kad čia bus klaida, nedarykit klaidos. Bet tai bus mūsų klaida. Šiuo atveju – ne klaida. Mes labai džiaugiamės, kad pasiryžome tą daryti.
Niekam nesistengėm tos atsakomybės permesti. Mes esam suaugę žmonės ir mes galim priimt sprendimus, bet sakau, labai linkiu visiems tuos sprendimus labai apgalvotai priimti“, – patarė L. Mondeikaitė.
