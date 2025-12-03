Legendiniam „Power Hit Radio“ duetui – ypatinga diena: „Mums tai be galo daug reiškia“

Kaip skelbia pati radijo stotis, net ir Sauliui kas rytą dalinant „nepatikrintus faktus“, vienas dalykas lieka tikras: per septynerius metus ši laida tapo neatsiejama tūkstančių lietuvių dienos pradžios dalimi.
„Ryto laidos „Šok į kelnes“ duetui šiandien 7 metai!!!
Ir nors kas rytą Saulius pasakoja nepatikrintus faktus, vieną jų patikrinom – nei 3, nei 5, nei 7 metų krizė šito dueto nepaėmė!
Ačiū, kad savo rytus pradedate su mumis – mums tai be galo daug reiškia!“ – rašoma „Power Hit Radio“ feisbuko paskyroje.
Dar rudenį plito nauja tendencija, leidžianti susikurti nuotrauką, kurioje žmogus atrodo taip, tarsi būtų apkabinęs savo vaikystės versiją. Prie šios mados prisijungė ir „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėja Elena Karalienė.
Internete išplitusi nauja tendencija yra dirbtinio intelekto technologija, kuri sugeneruoja realistišką vaizdą, sujungdama dabartinę žmogaus nuotrauką su sena vaikystės fotografija.
Šią tendenciją išbandė ir „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėja E. Karalienė, rezultatu pasidalijusi socialiniuose tinkluose. Ji taip pat paaiškino, kaip galima tokią nuotrauką susikurti patiems.
„Apkabink save vaikystėje!
Dirbtinio intelekto pagalbą labai dažnai pasitelkiam ne tik darbuose, bet ir šiaip visokioms pramogoms. Šis, vienas paskutiniųjų AI trendų, man labai patiko. Dariau su Google Gemini, nes ChatGPT labai iškraipė veidus. Tiesiog įkėliau nuotrauką iš vaikystės, nuotrauką iš dabar ir turime tokį rezultatą!
Kviečiu pabandyti įrašius šį prompt:
Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don't change the faces. Change the background behind those two people with white curtains. With me hugging my younger self.
Pasidalinkit komentaruose ir savo rezultatu!" – rašė E. Karalienė.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.