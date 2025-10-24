Laikui nepavaldi Audronė Bunikienė pasirodė viešumoje: nustebino jaunatviškumu

Moteris knygos pristatymui pasirinko jaunatviškumu dvelkiantį drabužių derinį: vilkėjo juodus džinsus, šviesiai rožinį megztinį, šviesius plaukus buvo pasileidusi laisvai kristi ant pečių. Prie drabužių priderino juodą rankinę.
Akį traukė ir puiki dizainerės figūra, spindinti oda.
Nuotraukose ji pozavo su gėlėmis rankose, šypsodamasi į kamerą.
Atvirai apie grožį, pozityvumą ir gyvenimą
Naujienų portalas tv3.lt anksčiau šiais metais su žaviąja Audrone kalbėjosi apie grožio paslaptis, rūpinimąsi savimi, gyvenimo skonius ir, žinoma, neišsenkantį pozityvumą. Juk šypsena tarsi yra tapusi jos vizitine kortele. Pasirodo, džiaugtis gyvenimu Audronė mokėjo visada. Moteris svarsto, kad šią savybę, greičiausiai, paveldėjo iš savo tėvelio.
„Dar negimė ir ilgai negims joks chirurgas, kuris galėtų išoperuoti mano pozityvumą, – juokėsi A. Bunikienė. Čia jau yra duotybė, visada tokia buvau. Prisimenu, kaip kartą važiavome su bičiuliais ir pradėjo smarkiai lyti. Aš pasakiau: kaip gražiai lyja, o draugė atsisuko į savo vyrą ir sako: mes ką tik kalbėjome, kaip klaikiai lyja. Kaip aš mėgstu sakyti, net tada, kai man blogai, man vis tiek yra gerai. Net tiesiog žinau, kad galiausiai bus geriau.“
Visgi liūdnų dienų pasitaiko net ir šviesiausioms sieloms, tačiau Audronė tokiomis akimirkomis vadovaujasi viena taisykle – visada ieškoti bent kruopelytės gėrio.
„Man labai patinka korėjiečių posakis: „Net jeigu blogai, tu šypsokis.“ Ir ne dėl to, kad tai būtų kaukė. Kai žmogus šypsosi, jis nustumia nuo savęs visus blogus dalykus. Juk jei kartosi, kaip viskas blogai, bus tik dar liūdniau. Šypsena ir geros mintys nugali visas negandas. Net sunkiomis akimirkomis mano nuotaika nekinta“, – teigė ji.
Audronė Bunikienė mityboje laikosi 1 taisyklės
A. Bunikienė žavi ne tik savo pozityvumu, bet ir, rodos, neblėstančia elegancija. Tačiau pokalbiui pasisukus apie grožį, ji nustebina – apie savo išvaizdą kalba kukliai ir sako, jog į veidrodį žvelgia kritiškiau nei aplinkiniai.
„Absoliučiai nesiginčiju su tuo, kad esu pozityvi. Bet kalbant apie mano išvaizdą, drįstu paprieštarauti. Kaip ir turbūt kiekviena moteris, randu prie ko prikibti, ne itin sau patinku. Bet viskas dėl to, nes skiriu sau per mažai dėmesio. Vis sakau, kad nuo rytojaus pradėsiu rūpintis savimi, o tas rytojus niekaip neišaušta“, – pripažino pašnekovė.
Nors Audronė kalba kukliai, žvilgtelėjus į jos nuotraukas, viena akivaizdu – moters figūra atrodo nepriekaištingai. Ji tvirtina, kad tam daug pastangų įdėti nereikia – moteris mėgsta skaniai pavalgyti, o valgiaraščio nevaržo taisyklėmis. Tiesa, vienos mitybos nuostatos laikosi nuo pat jaunystės.
„Dar nuo studentavimo laikų laikausi taisyklės, kad negalima valgyti mėsos kartu su bulvėmis arba duona. Šiuos dalykus valgau tik atskirai. O šiaip aš valgau daug ir nesuku galvos. Be to, mėgstu laikytis kugelio dietos, kai ateini vieni draugai, vėliau kiti ir visi nori mano kugelio, – juokėsi pašnekovė. – Maistas man yra vienas iš gyvenimo malonumų. Kai manęs klausia, ar aš apskritai valgau, tai atsakau, kad to nedarau tik tada, kai vėluoju arba neturiu laiko. Jeigu vėluoju pas klientę, geriau liksiu nevalgiusi, bet nevėluosiu.“
Visgi Audronei svarbu žinoti, ką ji deda į burną – moteris viską gamina pati ir tikina niekada gyvenime nepirkusi jokių pusgaminių. Jų tiesiog nepripažįsta!
„Man svarbu žinoti, ką valgau. Ši savybė persidavė ir mano dukroms. Apskritai pastebėjau, kad jaunimas dabar labai sveikai maitinasi, prisižiūri. Stebiuosi, bet tai yra labai sveikintina. Mano jaunystėje buvo kitaip, trūko išprusimo šioje srityje“, – pasakojo A. Bunikienė.
O be kokių maisto produktų Audronė neįsivaizduoja savo virtuvės? Kokiais gamintais patiekalais žavisi jos artimieji?
„Virtuvės neįsivaizduoju be kiaušinių, įvairiausių daržovių, o labiausiai – be avokado. Apšlakstau jį citrina, maišau su makaronais, džiovintais pomidoriukais ar bet kuo kitu. Mėgstu jį valgyti bet kuriuo dienos metu. O mano firminis patiekalas – sriuba su lašiša, džiovintomis slyvomis ir saliero gumbu. Tiesa, visi giria ir kugelį bei obuolių pyragą. Jį kepu taip dažnai, kad net nevadinu pyragu. Sakau, kad tai – mano obuolių duonelė“, – šyptelėjo moteris.
Pasidomėjus, koks yra jos santykis su sportu, A. Bunikienė prisipažino, kad dažnai jaučia motyvacijos stoką. Tačiau vos tik ima ruoštis kelionei, jos entuziazmas iškart pakyla iki aukštumų.
„Mano jaunesnioji dukra mėgsta organizuoti keliones, tad aš jai vis sakau: Martynute, man labai reikia motyvacijos, gal gali kelionę suorganizuoti, aš kitaip neprisiverčiu sportuoti, – juokėsi ji. Aš priklausau kategorijai žmonių, kurie arba daro viską pilna koja, arba nedaro nieko, vidurio nėra. Taip pat ir su sportu.
Kai dalyvavau ponių konkurse Kaune, motyvacija lipti ant scenos buvo tokia stipri, kad lankiau privačias pamokas pas trenerį. Pusantro mėnesio eidavau į sporto klubą ir po pusantros valandos dirbdavau. Kai pasižiūriu nuotraukas, net silpna pasidaro, kaip norėčiau vėl taip atrodyti. Panašiai buvo ir ruošiantis kelionei į Italiją.“
Nesupranta „karpio“ lūpų tendencijos
Moteris neslepia kartais pasilepinanti grožio procedūromis, tačiau pabrėžia – ji nėra iš tų moterų, kurios neišeina iš grožio salonų.
„Su grožio procedūromis man taip pat, kaip ir su sportu – kartais nuvažiuoju, o kartais aptingstu. Savo priežiūrai man išties trūksta pastovumo. Tiesa, labai mėgstu veido kaukes – jas užsidedu kas antrą dieną“, – atskleidė drabužių dizainerė.
Pokalbiui pasisukus apie išvaizdos tobulinimus injekcijomis ir operacijomis, A. Bunikienė tikino, kad šiuo klausimu nėra kategoriškai nusistačiusi. Tiesa, yra viena populiari procedūra, kuri moteriai kelia šiurpą.
„Moterys pačios jaučia, ar joms reikia šių dalykų, ar ne. Jeigu nuo to jausis geriau, tai viskas su tuo yra gerai. Bet kas man kelia šiurpulį, tai tos pripūstos karpio lūpos. Tiesiog jaučiu alergiją šiam dalykui, visos vaikšto kaip pagal vieną šabloną. Neseniai mačiau nuotrauką internete, kaip visos merginos stovi pripūstomis lūpomis, o šalia jų – viena natūrali, graži mergytė“, – savo požiūriu dalijosi pašnekovė.
Audronė atvira – jai ir pačiai jaunystėje buvo minčių vienoje ar kitoje srityje pasitobulinti išvaizdą, bet baimės jausmas nugalėjo. Be to, gražiausia ji jaučiasi tuomet, kai spindi iš vidaus.
„Buvo toks etapas gyvenime, kai turėjau labai įtemptą ritmą, o prie visa to dar ėjau į privačias italų kalbos pamokas. Prisimenu, kartą eidama į pamoką net nespėjau pasidažyti blakstienų. Sugrįžusi priėjau prie veidrodžio ir pasijaučiau tokia pragražėjusi! Apėmė pasitenkinimas, kad gavau kažką į vidų, o ne iš išorės. Kaip mano močiutė sakydavo: gali tepti ant veido ką tik nori, jeigu vidinio grožio nebus, tai nebus jo išvis“, – šyptelėjo A. Bunikienė.
