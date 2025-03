Žadą atimančiu kadru A. Bunikienė nustebino ketvirtadienio vakarą, kai į Lietuvą netikėtai ir vėl užsuko žiemiški orai.

„Nežinia, kaip pas jus? Mano pageidavimu, šiandien sode sninga“, – prie nuotraukos rašė 67-erių moteris.

Nors daugeliui netikėtai sugrįžę žiemiški orai sukėlė šoką, A. Bunikienė, kalbėdama su portalu tv3.lt, tik darkart patikino – ją tai labai nudžiugino. Moteris juokėsi, kad netikėtai Lietuvoje ir vėl iškritusį sniegą tikriausiai primanifestavo būtent ji.

„Turiu stiprią intuiciją – mano kolegės visada sako, kad tarsi pranašauju. Prieš kelias dienas vis kartojau: „Kaip man šiemet trūko sniego“. Ir štai – netikėtai pasnigo! Kolegės juokavo, kad sniegas tiesiog išsigando mano pranašystės ir pasirodė“, – nusikvatojo pašnekovė.

Paklausta, ar taip pozuoti žiemiškame fone nebuvo šalta, Audronė tik numojo ranka.

„Nė kiek! Mano kieme – savotiškas mikroklimatas, daug medžių, tai turbūt šaltis taip nesilaiko. Tikrai nejutau jokio šalčio. Man šalta tik tada, kai nėra sniego, kai lyja, būna drėgna – tada tikrai blogai. O sniege buvo labai gera“, – dalijosi ji.

Maudosi komplimentų jūroje

Toks originalus žinomos moters kadras, be jokių abejonių, netruko pritraukti didelį dėmesį. Būrys dizainerės bičiulių ir sekėjų nepraleido progos A. Bunikienei skirti gražiausių komplimentų.

„Dėl tokio kadro gali snigt visą vasarą!“ – rašė viena A. Bunikienės bičiulė.

O 67-erių dizainerė tikrai ne veltui maudosi komplimentų jūroje – ji išties gali pasigirti nepriekaištinga išvaizda. Paklausta apie savo grožio paslaptis, Audronė tarstelėjo, kad jų beveik neturi.

„Iš tiesų, didelė dalis mano paslapties yra genetika. Mano močiutės ir prosenelės visada buvo lieknos, niekada neturėjo problemų su svoriu. Bet, žinoma, jei viskas būtų tik genetika, situacija galbūt būtų kitokia. Jei reikėtų pasakyti, ką dėl visa to darau, tai, visų pirma, mano gyvenimo būdas yra labai aktyvus – visą laiką judu. Šiandien, pavyzdžiui, iš pat ryto fotografavau sniegą, augalus, o po valandos jau turėjau važiuoti pas klientes į kelis miestus. Toks tempas tiesiog neleidžia priaugti svorio. Tai tarsi geras derinys – genetika ir nuolatinis judėjimas“, – pasakojo A. Bunikienė.

Paiso kelių mitybos taisyklių

Tiesa, pridūrė dizainerė, nors jokių dietų dėl aktyvaus gyvenimo būdo nesilaiko, savo kasdienybėje ji vis dėlto paiso kelių mitybos taisyklių.

„Aš valgau viską, išskyrus kiaulieną. Ją nustojau valgyti dar studijų laikais, kai perskaičiau vieną garsų metodą apie sveiką mitybą. Nuo to laiko kiaulienos neliečiu. Na, išskyrus lašinukus, – šypteli ji. – Be to, nors ir valgau viską, yra dalykų, kurių tiesiog nederinu tarpusavyje. Niekada nevalgau tam tikrų produktų kartu – pavyzdžiui, nuo seniai esu įpratusi nevalgyti duonos su mėsa. Jei valgau duoną su česnaku, tai atskirai, o mėsą ar dešrą – irgi atskirai. Taip pat nevalgau mėsos ar žuvies su bulvėmis. Aš valgau viską, bet tiesiog stengiuosi derinti produktus tarpusavyje. Tai jau tapo mano įpročiu.“

A. Bunikienė atviravo, kad maistas apskritai jai yra vienas didžiausių gyvenimo džiaugsmų, todėl čia labai riboti savęs jai nesinori.

„Maistas man yra vienas didžiausių gyvenimo malonumų – mėgstu ir gaminti, ir skaniai pavalgyti. Kai prigaminu draugams maisto kalną, dažnai girdžiu nustebusias reakcijas: „Tu tiek valgai? Niekada nebūčiau patikėjusi“, – juokdamasi atviravo dizainerė.

O čia A. Bunikienė dar ir netikėtai patikino, kad nors neretai žmonės, paisydami sveikos mitybos principų, vengia vėlyvų vakarienių, ji jas… labiausiai mėgsta.

„Man pats skaniausias metas valgyti yra vakare. Galbūt todėl, kad aš pusryčių nemėgstu valgyti. Kažkodėl tikiu, kad maistą lyg ir norisi užsitarnauti, o ryte aš dar nieko nesijaučiu padariusi. Todėl vakarais valgau skaniausiai, daug ir jaučiuosi puikiai. Tačiau, žinoma, kiekvienas turi susirasti savus mitybos ir gyvenimo principus, kurie jam yra tinkami“, – su tv3.lt dalijosi A. Bunikienė.