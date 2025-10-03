Kaune – įnirtinga kova tarp „Žalgirio“ ir „Fenerbahče“: arenoje Šarą palaiko ir jo žmona Anna

Po dviejų kėlinių kauniečiai pirmauja 43:37.
Eurolygos rungtynėse Kaune susitiko Kauno „Žalgiris“ ir Stambulo „Fenerbahče“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Arenoje savo vyrą Šarūną Jasikevičių palaiko ir jo žmona Anna Douka.
89:84 žalgiriečiai trečiadienį išvykoje parbloškė žvaigždėtąją „Monaco“ komandą, o Tomas Masiulis įsirašė pirmąją pergalę prie „Žalgirio“ vairo Eurolygoje.
Antrasis iššūkis nebus lengvesnis – „Fenerbahče“ praėjusiame sezone tapo čempionais.
Šarūnas Jasikevičius šėlo Stambulo gatvėse (nuotr. Twitter)
Vienas tos komandos sraigtų buvo ir dabartinis „Žalgirio“ strategas, prieš tai ilgus metus dirbęs Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe.
„Fenerbahče“ pirmajame ture „Paris Basketball“ komandą namuose įveikė 19 taškų skirtumu (96:77), o po abiejų komandų pirmojo turo rungtynių du geri bičiuliai pasveikino vienas kitą žinutėmis.
„Pasveikinom, parašėm. Džiaugiamės vienas už kitą“, – šypsojosi T. Masiulis.
„Monaco“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt)
„Aišku, – sake Šaras, paklaustas, ar šis mačas dėl oponento prie šoninės linijos bus ypatingesnis. – Bet ne tik dėl to. Visada smagu grįžti namo, laukiame tų rungtynių su „Žalgiriu“, kad ir kokios jos sudėtingos emociškai būtų. Smagu bus pasimatyti su šeima ir visais kitais. Malonu, čia kalbos nėra.“
T. Masiulis neslėpė, jog prieš šias rungtynes, veikiausiai, jaudulio bus daugiau nei prieš debiutą Monake.
„Jau kai atvažiuodavau kaip varžovas į „Žalgirio“ areną, kildavo jauduliukas. Buvo jauduliukas įeiti į salę ir matyti tiek žmonių giedant himną. Dabar būsiu toje pačioje pusėje su sirgaliais – bus dar daugiau jaudulio“, – mintimis dalijosi „Žalgirio“ vairininkas.
