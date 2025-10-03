Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kaune – įnirtinga kova tarp „Žalgirio“ ir „Fenerbahče“: arenoje Šarą palaiko ir jo žmona Anna

2025-10-03 21:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 21:05

Puikiai Eurolygos sezoną atidaręs Kauno „Žalgiris“ penktadienio vakarą stoja į dar vieną akistatą – laikinojoje sostinėje svečiuojasi Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa.

Puikiai Eurolygos sezoną atidaręs Kauno „Žalgiris“ penktadienio vakarą stoja į dar vieną akistatą – laikinojoje sostinėje svečiuojasi Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa.

REKLAMA
2

Po dviejų kėlinių kauniečiai pirmauja 43:37.

Eurolygos rungtynėse Kaune susitiko Kauno „Žalgiris“ ir Stambulo „Fenerbahče“
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolygos rungtynėse Kaune susitiko Kauno „Žalgiris“ ir Stambulo „Fenerbahče“

Arenoje savo vyrą Šarūną Jasikevičių palaiko ir jo žmona Anna Douka.

89:84 žalgiriečiai trečiadienį išvykoje parbloškė žvaigždėtąją „Monaco“ komandą, o Tomas Masiulis įsirašė pirmąją pergalę prie „Žalgirio“ vairo Eurolygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis iššūkis nebus lengvesnis – „Fenerbahče“ praėjusiame sezone tapo čempionais.

Šarūnas Jasikevičius šėlo Stambulo gatvėse (nuotr. Twitter)

Vienas tos komandos sraigtų buvo ir dabartinis „Žalgirio“ strategas, prieš tai ilgus metus dirbęs Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe.

REKLAMA
REKLAMA

„Fenerbahče“ pirmajame ture „Paris Basketball“ komandą namuose įveikė 19 taškų skirtumu (96:77), o po abiejų komandų pirmojo turo rungtynių du geri bičiuliai pasveikino vienas kitą žinutėmis.

REKLAMA

„Pasveikinom, parašėm. Džiaugiamės vienas už kitą“, – šypsojosi T. Masiulis.

„Monaco“ – Kauno „Žalgiris“ (nuotr. zalgiris.lt)

„Aišku, – sake Šaras, paklaustas, ar šis mačas dėl oponento prie šoninės linijos bus ypatingesnis. – Bet ne tik dėl to. Visada smagu grįžti namo, laukiame tų rungtynių su „Žalgiriu“, kad ir kokios jos sudėtingos emociškai būtų. Smagu bus pasimatyti su šeima ir visais kitais. Malonu, čia kalbos nėra.“

REKLAMA
REKLAMA

T. Masiulis neslėpė, jog prieš šias rungtynes, veikiausiai, jaudulio bus daugiau nei prieš debiutą Monake.

„Jau kai atvažiuodavau kaip varžovas į „Žalgirio“ areną, kildavo jauduliukas. Buvo jauduliukas įeiti į salę ir matyti tiek žmonių giedant himną. Dabar būsiu toje pačioje pusėje su sirgaliais – bus dar daugiau jaudulio“, – mintimis dalijosi „Žalgirio“ vairininkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų