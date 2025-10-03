„Žalgiris“ pristatė rekordinį biudžetą

Kaip ir pastaruosius šešerius metus, Kauno „Žalgirio“ finansinės tendencijos išlieka stabilios – klubo biudžetas toliau nuosekliai didėja. Finansinėje ataskaitoje P. Jankūnas pabrėžė, kad vietoje planuotų 16,4 mln. eurų 2024–2025 m. sezone buvo surinkta 18,4 mln. eurų. Prie šio rezultato labiausiai prisidėjo dvi sritys – bilietų pardavimai ir žaidėjų perėjimai. Abonementai bei bilietai sugeneravo 1 mln. eurų daugiau nei planuota, o žaidėjų perėjimai papildė klubo sąskaitą dar 1,1 mln. eurų.
„Džiaugiamės, kad pavyko viršyti užsibrėžtus tikslus, tačiau į pasiektą rezultatą žvelgiame realistiškai. Eurolygoje mūsų varžovai disponuoja kelis kartus didesniais biudžetais, todėl kiekvienas sprendimas turi būti kruopščiai apgalvotas, o turimi resursai – išnaudoti maksimaliai“, – konferencijoje sakė P. Jankūnas.
Artėjantį 2025–2026 m. sezoną daugkartiniai Lietuvos čempionai planuoja disponuoti 18,8 mln. eurų biudžetu. Tai – nuosekliai auganti suma, kurios pagrindą sudaro partnerių ir reklamos pajamos, televizijos teisės, sportinės premijos bei bilietų pardavimai. Pastarasis šaltinis „Žalgiriui“ yra itin reikšmingas, nes klubo sėkmę jau ne vienerius metus lydi ir sirgalių lojalumas.
„Praėjusį sezoną turėjome 17 Eurolygos namų rungtynių, ir visos jos sulaukė didžiulio susidomėjimo – bilietai buvo visiškai išparduoti. Vidutiniškai tokiose rungtynėse apsilankė 14,8 tūkst. žiūrovų. Šiemet tokių šventinių vakarų Kaune turėsime net devyniolika, tad neabejojame, kad arena ir vėl bus pilna krepšinio aistruolių“, – teigė „Žalgirio“ prezidentas.
Išlaidos 2025–2026 m. sezone sieks 21,7 mln. eurų. Skirtumą klubas dengs iš praėjusių sezonų pelno. Didžioji biudžeto dalis bus skirta žaidėjų ir trenerių atlyginimams – tam planuojama skirti 14,4 mln. eurų. Likusi suma padengs klubo veiklos sąnaudas ir administracines išlaidas, o 0,9 mln. eurų numatyta jaunimo komandos išlaikymui. Toks paskirstymas, pasak klubo atstovų, leidžia ne tik išlaikyti konkurencingą pagrindinę sudėtį, bet ir nuosekliai investuoti į ateities krepšininkų ugdymą.
Tikslai aikštėje ir bendruomenės indėlis
Pasak klubo vadovų, pagrindinis „Žalgirio“ sėkmės garantas – nuolatinis sirgalių ir partnerių palaikymas, leidžiantis išlaikyti stabilų augimą bei kelti aiškius sportinius tikslus.
„Turime pilnai sukomplektuotą komandą – po tris žaidėjus kiekvienai pozicijai – ir atsinaujinusį trenerių štabą. Su tokia sudėtimi sieksime apginti LKL čempionų titulą, iškovoti Karaliaus Mindaugo taurę. Eurolygoje mūsų tikslas – patekti į atkrintamąsias“, – pabrėžė P.Jankūnas.
Be sportinės veiklos, „Žalgiris“ ir toliau plėtos socialinius projektus – „Keliauk su Žalgiriu“, „Žalgiris – Tavo mokykloje“, „One Team“. Šios iniciatyvos, jau tapusios klubo identiteto dalimi, pasieks tūkstančius vaikų bei bendruomenių narių visoje Lietuvoje.
Naują sezoną komanda pasitinka ir su išlaikytu partnerių pasitikėjimu. Klubas pratęsė bendradarbiavimą su esamais strateginiais rėmėjais bei pasirašė naujas sutartis. Generaliniu partneriu ir toliau išlieka „Go3“, kurio parama pabrėžiama kaip viena iš stabilaus biudžeto dedamųjų.
Augantys resursai leidžia daugiau dėmesio skirti ne tik komandai, bet ir sirgaliams. „Žalgiris“ kryptingai stiprina ryšį su bendruomene ir siekia, kad kiekvienas apsilankymas arenoje taptų ne vien sporto renginiu, o visaverte patirtimi.
