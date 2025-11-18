 
TV3 naujienos > Žmonės

Justas Pečeliūnas paviešino Dianos Nausėdienės kalbos parodiją: iš juoko pravirkdė tūkstančius

2025-11-18 14:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 14:40

Prezidento žmonos Dianos Nausėdienės pasakyta kalba renginyje „Auginu Lietuvą“ sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir diskusijų. Dėl neįprastai ilgos pauzės ir sudėtingo žodyno, ši kalbos ištrauka greitai pasklido viešojoje erdvėje.

Socialiniuose tinkluose tai tapo populiaria tema: žmonės aktyviai komentavo situaciją, o netrukus pasirodė ir įvairios satyrinės parodijos, atkartojančios ir pašiepiančios minėtas kalbos ypatybes.

Paviešino įrašą

Žinomas humoristinių klipų kūrėjas Justas Pečeliūnas taip pat atkreipė dėmesį į pirmosios ponios kalbos kontroversiją. Šis kūrėjas, turintis beveik 170 tūkst. sekėjų auditoriją „Instagram“ platformoje, sukūrė improvizuotą vaizdelį.

Šiame vaizdo įraše jis teikė patarimus D. Nausėdienei, ką ji turėtų kalbėti viešai.

„Diana, nesijaudink, žinok, gera kalba parašyta, labai protingai skambės. Už kelių sekundžių startuojam – 3, 2, 1“, – savo įraše vaidina Justas.

Kiek vėliau, sunkėjant neva pasufleruotoms frazėms, J. Pečeliūnas pirmąją ponią ėmė drąsinti.

„Nepasimesk, Diana, ištarsi, nebijok, jau per ilga pauzė!“ – vaidinimą tęsė jis.

Vaikino įrašas vos per porą valandų sulaukė beveik 230 tūkst. peržiūrų. Juo jis sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

Savo parodiją turinio kūrėjas apibūdino taip: „Sakyčiau visai neblogai kalba praėjo...“

Po J. Pečeliūno parodija pasipylė daugybė komentarų. Juos rašė ir Lietuvoje žinomi žmonės.

„Nemeluoju – žiūrėjau šešis kartus. Žiūrėsiu dar 66! Tiesiog šedevras“, – rašė televizijos laidų vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva.

Dainininkė Ieva Zasimauskaitė juokaudama komentavo: „Ištarsi, nebijok, sakyk, per ilga pauzė. Verkiu.“

„Justai, prašau kitą kartą labiau pasistenk! Ne paskutinę minutę kalbą rašyk ir aiškiau kalbėk, nieko neina suprast – ir paprastumo, paprastumo...“ – šmaikščiai rašė kulinarinių knygų autorė ir laidų vedėja Beata Nicholson.

ė
ė
2025-11-18 15:23
Kas čia per lopas ?
Atsakyti
oo
oo
2025-11-18 15:48
Kaip smagu ,kai patyčios tiesiog juokina ir dar tam pritaria kultūros veikėja Beata ,O jei lazda atsisuks gyvenime kitu galu būtų įdomu pamatyti,ar tik juoksis šie zombiai ar dar ir verks,Suklysti gali kiekvienas ,kaip ir nusišnekėti,galim a konstruktyviai pakritikuoti ,bet organizuoti patyčias tai jau yra tikrų bukagalvių elgesys,,bukagalvių ,kurie daugiau gyvenime ir nesugeba,tik raustis mėšle,
Atsakyti
A
A
2025-11-18 15:51
Lietuviai,neatrodo kad susigraušite save patys tarpusavyje(net ruskių nereikės)?
Atsakyti
