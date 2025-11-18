Justas Pečeliūnas paviešino Dianos Nausėdienės kalbos parodiją: iš juoko pravirkdė tūkstančius

Socialiniuose tinkluose tai tapo populiaria tema: žmonės aktyviai komentavo situaciją, o netrukus pasirodė ir įvairios satyrinės parodijos, atkartojančios ir pašiepiančios minėtas kalbos ypatybes.
Žinomas humoristinių klipų kūrėjas Justas Pečeliūnas taip pat atkreipė dėmesį į pirmosios ponios kalbos kontroversiją. Šis kūrėjas, turintis beveik 170 tūkst. sekėjų auditoriją „Instagram“ platformoje, sukūrė improvizuotą vaizdelį.
Šiame vaizdo įraše jis teikė patarimus D. Nausėdienei, ką ji turėtų kalbėti viešai.
„Diana, nesijaudink, žinok, gera kalba parašyta, labai protingai skambės. Už kelių sekundžių startuojam – 3, 2, 1“, – savo įraše vaidina Justas.
Kiek vėliau, sunkėjant neva pasufleruotoms frazėms, J. Pečeliūnas pirmąją ponią ėmė drąsinti.
„Nepasimesk, Diana, ištarsi, nebijok, jau per ilga pauzė!“ – vaidinimą tęsė jis.
Vaikino įrašas vos per porą valandų sulaukė beveik 230 tūkst. peržiūrų. Juo jis sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Savo parodiją turinio kūrėjas apibūdino taip: „Sakyčiau visai neblogai kalba praėjo...“
Po J. Pečeliūno parodija pasipylė daugybė komentarų. Juos rašė ir Lietuvoje žinomi žmonės.
„Nemeluoju – žiūrėjau šešis kartus. Žiūrėsiu dar 66! Tiesiog šedevras“, – rašė televizijos laidų vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva.
Dainininkė Ieva Zasimauskaitė juokaudama komentavo: „Ištarsi, nebijok, sakyk, per ilga pauzė. Verkiu.“
„Justai, prašau kitą kartą labiau pasistenk! Ne paskutinę minutę kalbą rašyk ir aiškiau kalbėk, nieko neina suprast – ir paprastumo, paprastumo...“ – šmaikščiai rašė kulinarinių knygų autorė ir laidų vedėja Beata Nicholson.
