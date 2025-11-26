Julija Tymošenko ir vėl nustebino išvaizdos pokyčiais: neliko ne tik kasos

Partijos „Batkivščina“ vadovė Julija Tymošenko Dniepre surengto susitikimo metu pasirodė vilkėdama išskirtinį ryškiai raudoną megztinį, puoštą baltos širdies atvaizdu ir pasikeitusia šukuosena.
Šis įvykis, kurio nuotraukos buvo paskelbtos Dniepropetrovsko srities partijos „Facebook“ puslapyje lapkričio 10 dieną, patvirtino, kad politikė tęsė eksperimentus su šukuosena.
Artėjant savo 65-ajam jubiliejui, J. Tymošenko atsisakė iki tol būdingo griežto stiliaus ir pasirinko ilgus, banguotus plaukus.
Tai yra jau trečiasis ryškus šios politikės įvaizdžio posūkis per vieną mėnesį.
Praėjusią savaitę Aukščiausiojoje Radoje ji pasirodė su šukuosena, primenančia kuodą ant galvos, kurį jau demonstravo prieš dešimt metų. Tačiau po kelių dienų stilius vėl buvo pakeistas, grįžtant prie jos įprastos kasos.
Be to, 64-erių J. Tymošenko nustebino visuomenę ir šią vasarą: ji buvo žymiai pasitrumpinusi plaukus, juos nudažiusi blondine spalva ir atnaujintą išvaizdą papildžiusi ryškiai raudona lūpų spalva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!