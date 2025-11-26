 
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
TV3 naujienos > Žmonės

Julija Tymošenko ir vėl nustebino išvaizdos pokyčiais: neliko ne tik kasos

2025-11-26 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-26 14:55

Ukrainos politinė veikėja Julija Tymošenko viešai debiutavo visiškai pasikeitusiu stiliumi – ji nebeturėjo savo firminės kasos ir įprastinio kostiumėlio.

Tymošenko smogia Vakarams: jie išdavė Ukrainą ir atvėrė kelią Putino invazijai (nuotr. SCANPIX)

1

Partijos „Batkivščina“ vadovė Julija Tymošenko Dniepre surengto susitikimo metu pasirodė vilkėdama išskirtinį ryškiai raudoną megztinį, puoštą baltos širdies atvaizdu ir pasikeitusia šukuosena.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis įvykis, kurio nuotraukos buvo paskelbtos Dniepropetrovsko srities partijos „Facebook“ puslapyje lapkričio 10 dieną, patvirtino, kad politikė tęsė eksperimentus su šukuosena.

Artėjant savo 65-ajam jubiliejui, J. Tymošenko atsisakė iki tol būdingo griežto stiliaus ir pasirinko ilgus, banguotus plaukus.

Tai yra jau trečiasis ryškus šios politikės įvaizdžio posūkis per vieną mėnesį.

Praėjusią savaitę Aukščiausiojoje Radoje ji pasirodė su šukuosena, primenančia kuodą ant galvos, kurį jau demonstravo prieš dešimt metų. Tačiau po kelių dienų stilius vėl buvo pakeistas, grįžtant prie jos įprastos kasos.

Be to, 64-erių J. Tymošenko nustebino visuomenę ir šią vasarą: ji buvo žymiai pasitrumpinusi plaukus, juos nudažiusi blondine spalva ir atnaujintą išvaizdą papildžiusi ryškiai raudona lūpų spalva.

