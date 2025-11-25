Akivaizdžiai svorio numetusi Michelle Obama sukėlė aistras: įtaria, kas jai padėjo sulieknėti

M. Obama pasitikėdama pozavo paprasta, bet elegantiška apranga: pilkais marškinėliais, džinsais ir rudais zomšiniais batais, rašoma „Page Six“.
„@AnnieLeibovitz visada žino, kad nuotrauka gali ne tik išsaugoti akimirką, – ji gali kažką pasakyti. Buvo garbė būti fotografuojamai Annie naujam leidimui, įamžinant įvairius būdus, kuriais moterys pasirodo šiandien. „Tikiuosi, jums tai pasirodys taip pat įkvepiančiai, kaip ir man“, – savo įrašą komentavo M. Obama.
Gerbėjų apkalbos
Akivaizdus M. Obamos svorio netekimas sukėlė nepagrįstas kalbas internete, kad ji galėjo naudoti „Ozempic“ ar panašius GLP-1 vaistus.
„X“ platformos įraše, kuriame klausiama, kaip jai pavyko sulieknėti būnant 61-erių, vienas vartotojas tiesmukai atsakė: „Tai vadinama „Ozempic“.“
„Įsivaizduočiau, kad „Ozempic“, – komentavo kitas vartotojas. „Arba asmeninis treneris ir griežta dieta, bet „Ozempic“ yra daug lengviau.“
Vienas vartotojas spėliojo: „Manau, kad tai vienas iš GLP-1 vaistų. Jie tikrai man padėjo, kai niekas kitas nepadėjo. Įdomu, kad žmonės „demonstruoja“ rezultatus, nenurodydami metodo. Vartoti vaistus nėra apgaulė. Nesakyti žmonėms, kurie kovoja su ta pačia problema, ką jūs padarėte, yra nesąžininga“ – rašoma komentare.
Išjungė komentarus
Komentarai po Obamos „Instagram“ įrašu nuo to laiko buvo išjungti.
Obama niekada neprisipažino vartojanti „Ozempic“ ar panašius svorio metimo vaistus.
Dar 2022 metais ji atvirai kalbėjo apie svorio priaugimą menopauzės metu.
„Anksčiau niekada nesvėriau savęs. Aš nesistengiu laikytis skaičių, bet kai esi menopauzėje, įvyksta tas lėtas augimas, kurio tiesiog nepastebi“, – sakė ji leidiniui „People“.
„Mes visos menopauzėje su tampriais [juosmens] diržais ir laisvalaikio apranga, o tu pakeli akis ir jau nebetelpi į drabužius, kuriuos turėjai pernai“, – tęsė ji. „Turiu būti labiau sąmoninga, neapsėsta, bet labiau sąmoninga.“
Dviejų vaikų mama dar kartą kalbėjo tam pačiam leidiniui apie senėjimą ir savo sveikatą interviu, paskelbtame anksčiau šį mėnesį, pavadindama savo šeštąjį dešimtmetį „nuostabiu laiku“.
„Mano sveikata visada buvo svarbiausia. Ką valgau, sportavimas, reguliarūs vizitai pas gydytoją“, – sakė ji, pažymėdama, kad niekada nepraleidžia mamogramos. „Aš darau viską, ką turėčiau daryti, nes vertinu savo sveikatą, ir tai taip pat leidžia man mėgautis šiuo laiku, nes man neskauda, nesu pavargusi, nesergu. Esu tokia gyvybinga, kokia buvau visada.“
