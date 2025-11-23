 
TV3 naujienos > Žmonės

50 kg atsikračiusi realybės šou žvaigždė pripažino šiurpią tiesą – teks gulti ant operacinės stalo: įspėja visus

2025-11-23 14:06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-23 14:06

Realybės šou „GOGGLEBOX“ žvaigždė Amy Tapper atskleidė, kad po stulbinančio 50 kg svorio atsikratymo jai reikės operacijos odos pertekliui pašalinti.

Amy Tapper (nuotr. asociatyvi 123rf.com, socialinių tinklų)

Realybės šou „GOGGLEBOX“ žvaigždė Amy Tapper atskleidė, kad po stulbinančio 50 kg svorio atsikratymo jai reikės operacijos odos pertekliui pašalinti.

Amy, kuri iš esmės pakeitė savo gyvenimo būdą sveika mityba ir reguliaria mankšta, o vėliau pradėjo naudoti svorio metimo injekciją Mounjaro, po šios transformacijos atrodo neįtikėtinai – tačiau negali nieko padaryti dėl atsiradusio nukarusios odos pertekliaus, rašoma „The Sun“.

Ji sakė leidiniui: „Deja, bet tai neišvengiama, kai numeti tiek svorio. Yra daug odos, kuri tiesiog neišnyks nuo mankštos. „Tai neįmanoma, žinote? Buvo daugybė riebalų, o dabar tai tik oda. „Mano rankoms ir pilvui tam tikru momentu tikrai reikės operacijos, bet kojoms viskas gerai.“

Injekcijos vartojimas

26-erių Amy jau penkerius metus naudojasi asmeninio trenerio paslaugomis ir toliau sportuoja kartu su injekcijomis. Šiuo metu ji vartoja 15 mg savaitinę dozę, kurią palaipsniui didino nuo pradinės 2,5 mg dozės per savaitę.

Kalbėdama „Good Morning Britain“ laidoje rugsėjo mėnesį, Amy perspėjo žiūrovus, kad injekcijos nėra nuolatinis sprendimas svorio problemoms.

Ji sakė: „Manau, kad daugelis žmonių į injekcijas žiūri kaip į greitą sprendimą.Ir tai yra greitas sprendimas. Bet tai neišgydys tavęs amžinai, nes vos tik nustosi vartoti, kūnas vėl pradės daryti lygiai tą patį, ką darė anksčiau.“

Ilgalaikiai planai

Žvaigždė atskleidė savo ilgalaikius planus naudoti injekcijas riebalams šalinti.

„Vartosiu jas visą gyvenimą. Turiu omenyje, akivaizdu, mes peržiūrėsime ir žiūrėsime, kaip seksis eigoje. Nežinome, kas gali nutikti. Bet planas yra toks – šiuo metu vartoju didžiausią dozę.“

Išskirtiniame interviu „The Sun“ Amy pasakojo, kad injekcijas pradėjo vartoti kaip paskutinę išeitį ir pavadino rezultatus „gyvenimą keičiančiais“.

Ji sakė: „Visą savo gyvenimą lankiausi pas gydytojus, ir jie niekada negalėjo pasakyti mano problemos – nes iš tiesų man nieko blogo nėra. Mano kraujo tyrimai visada yra nuostabūs, neturiu policistinių kiaušidžių, neturiu problemų su skydliauke ir neturiu nieko, kas paprastai skatina priaugti svorio. Tai tiesiog genai.“ Baigdama pokalbį ji pridūrė: „Jaučiausi, kad nieko daugiau negaliu padaryti.“

