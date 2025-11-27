Iš Živilės Pinskuvienės – žinia Lietuvos žmonėms

Per dešimtmetį ši akcija tapo gyva, jautria tradicija. Ne kartą įsitikinta, kokios plačios širvintiškių širdys – žmonės dalijasi ne tik tuo, ką turi, bet ir tuo, kas brangiausia: dėmesiu, laiku, širdžių šiluma. Prieš Kalėdas Širvintų kultūros centras pavirsta ypatinga vieta, kurioje susitinka kalėdinės dovanos ir žmogiškas ryšys: čia matyti besišypsantys vaikai, susijaudinę senjorai, jaunos šeimos, bičiuliai ir kolegos, atnešantys gerumą ne dėl įvaizdžio, o iš širdies, rašoma pranešime spaudai.
„Kalėdos – tai metas, kai ypač aiškiai pajuntame, kaip svarbu vieni kitiems būti šalia. Artėjančios Kalėdos ne visur vienodai šviesios. Yra vaikų, kurie tyliai svajoja apie stebuklą. Yra senjorų, kurių namuose per tylu, o į duris per retai pasibeldžia. Tai kvietimas prisiminti tuos, kurie šiandien gyvena kukliau, tyliau, galbūt vienišiau. Norisi, kad jie visi žinotų – Širvintose nėra žmogaus, kuriam nebūtų vietos mūsų bendruomenės širdyje“, – sako Širvintų rajono savivaldybės merė, akcijos globėja Živilė Pinskuvienė.
2025 m. gruodžio 2 d. nuo 12.00 iki 19.00 val. Širvintų kultūros centre vėl lauks jauki, šventiškai papuošta erdvė, kur kiekvienas galės atnešti savo paruoštą kalėdinę dovaną vaikui ar vienišam, sunkiau gyvenančiam senjorui. Čia bus galima užsukti su šeima, vaikais, bičiuliais, kolegomis – trumpam stabtelėti, pasidalyti šypsena, pasikalbėti ir pajusti, kad tai ne tik dovanojimo akcija, bet ir bendrystės šventė.
Dovanos, kaip ir kasmet, bus naujos ir prasmingos. Vaikams jos tampa mažais stebuklais – knygos, žaislai, stalo žaidimai, kūrybiniai rinkiniai ir kitos šiltai parinktos dovanėlės pripildo kasdienybę džiaugsmo, leidžia pajusti, kad Kalėdų laukimas gali būti spalvingas ir kupinas vilčių.
Senjorams ypač brangu tai, kas suteikia jaukumo ir saugumo jausmą: šiltas pledas ar patalynė, minkšti rankšluosčiai, vaistinės dovanų kuponai ar kiti reikalingi, kasdienybę palengvinantys daiktai. Tačiau svarbiausia – ne dovanos vertė, o mintis, su kuria ji parenkama: galvojant apie konkretų žmogų, jo tylų lūkestį ir paprastą norą jaustis nepamirštam.
Akcijos organizatoriai neabejoja – ir šiemet Širvintų krašto žmonės parodys savo gerumą ne skaičiais, o širdimi. Kiekviena atnešta dovana yra parama ne tik materialiai, bet ir morališkai, tyliai, bet labai aiškiai sakanti: „Tu esi svarbus. Tu mums rūpi.“ Tai žinia, kuri daugeliui tampa svarbesnė už pačią dovaną.
Pasibaigus akcijai, darbą tęs Kalėdų nykštukai – savanoriai ir organizatoriai, kurie kruopščiai išrūšiuos, supakuos ir išvežios dovanas ten, kur jų labiausiai reikia. Į namus, kuriuose šventinis šurmulys per dažnai pakeičiamas tyla, į kambarius, kur Kalėdų laukimas būna labai ramus, bet ne visada linksmas, į šeimas, kuriose šventinis stalas kuklus, o viltys – labai nuoširdžios. Taip gerumo kelias iš Širvintų kultūros centro pasieks ir atokiausius kampelius, ir jautriausias širdis.
„Kiekvienas toks Jūsų žingsnis – tai parama ne tik materialiai, bet ir morališkai. Tai tylus, bet labai svarbus pasakymas, kad esate kartu, kad matote ir suprantate. Padarykime taip, kad šios Kalėdos Širvintų krašte būtų šiltesnės kiekvienam“, – kviečia merė Živilė Pinskuvienė.
Dešimtmetį gyvuojanti akcija „Dalinkimės širdžių šiluma“ jau tapo Širvintų vizitine kortele – istorija apie miestą ir rajoną, kuriame žmonės moka atjausti ir dalintis. Ir kiekvienas, atnešantis dovaną, iš tiesų dovanoja daugiau, nei telpa į pakuotę: jis dovanoja dalelę savęs, savo laiko ir tikėjimo, kad gerumas vis dar yra didžiausia vertybė.
