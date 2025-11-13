Iš Jennifer Aniston – stulbinantys vaizdai: įsiamžino be liemenėlės

Jennifer Aniston vienoje nuotraukų įsiamžino be liemenėlės, vilkėdama tik marškinėlius ir apatinius, pozuodama durų angoje ir demonstruodama savo ištreniruotą figūrą.
Įspūdingi įvaizdžiai
Kitoje nuotraukoje ji pozuoja ant kėdės su giliai iškirptu juodu bodžiu ir akiniais nuo saulės. Kadre matoma ir tai, jog aktorė pozuoja be liemenėlės.
Viršelio nuotraukoje J. Aniston vilkėjo mėlynus džinsus su atvirais baltais marškiniais, pro kuriuos matėsi jos liemenėlė. Reaguodamas į šią karštą naują fotosesiją „Elle“ „Instagram“ paskyroje, vienas asmuo parašė: „Aš taip myliu šią moterį!!“ „Ji tokia nuostabi, negaliu“, – rašė antrasis.
Tada „Elle“ pasidalino vaizdo įrašu, kuriame moteris pozuoja užkulisiuose. „Užgniaužiantis kvapą!“ – sureagavo vienas asmuo. „O, dieve!“ – parašė kitas.
Fotosesija pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai aktorė viešai pristatė savo naujus santykius socialinėje žiniasklaidoje, paskelbdama nuotrauką su savo naujuoju vyru hipnotizuotoju Jimu Curtisu.
Primename, kad šį mėnesį J. Aniston įkėlė nespalvotą nuotrauką, kurioje ji su Jimu apsikabina ir šypsosi. Prie nuotraukos ji rašė: „Su Gimimo diena, mano meile. Brangusis.“
Pora esą buvo supažindinta bendrų draugų. Tai pirmas kartas, kai Jennifer viešai pasirodė su vaikinu po išsiskyrimo su vyru Justinu Theroux 2017 metais.
