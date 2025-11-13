 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Jennifer Aniston – stulbinantys vaizdai: įsiamžino be liemenėlės

2025-11-13 17:25 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-13 17:25

Jennifer Aniston ir toliau stebina, pozuodama vilkėdama tik marškinėlius ir kelnaites. 56-erių aktorė atrodo perpus jaunesnė naujoje fotosesijoje,  puošdama naujausiojo „Moterys Holivude“ numerio viršelį.

Jennifer Aniston (Nuotr. asmeninio archyvo)
8

Jennifer Aniston ir toliau stebina, pozuodama vilkėdama tik marškinėlius ir kelnaites. 56-erių aktorė atrodo perpus jaunesnė naujoje fotosesijoje,  puošdama naujausiojo „Moterys Holivude“ numerio viršelį.

1

Jennifer Aniston vienoje nuotraukų įsiamžino be liemenėlės, vilkėdama tik marškinėlius ir apatinius, pozuodama durų angoje ir demonstruodama savo ištreniruotą figūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jennifer Aniston
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jennifer Aniston

Įspūdingi įvaizdžiai

Kitoje nuotraukoje ji pozuoja ant kėdės su giliai iškirptu juodu bodžiu ir akiniais nuo saulės. Kadre matoma ir tai, jog aktorė pozuoja be liemenėlės.

Viršelio nuotraukoje J. Aniston vilkėjo mėlynus džinsus su atvirais baltais marškiniais, pro kuriuos matėsi jos liemenėlė. Reaguodamas į šią karštą naują fotosesiją „Elle“ „Instagram“ paskyroje, vienas asmuo parašė: „Aš taip myliu šią moterį!!“ „Ji tokia nuostabi, negaliu“, – rašė antrasis. 

Tada „Elle“ pasidalino vaizdo įrašu, kuriame moteris pozuoja užkulisiuose. „Užgniaužiantis kvapą!“ – sureagavo vienas asmuo. „O, dieve!“ – parašė kitas.

Fotosesija pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai aktorė viešai pristatė savo naujus santykius socialinėje žiniasklaidoje, paskelbdama nuotrauką su savo naujuoju vyru hipnotizuotoju Jimu Curtisu.

Primename, kad šį mėnesį J. Aniston įkėlė nespalvotą nuotrauką, kurioje ji su Jimu apsikabina ir šypsosi. Prie nuotraukos ji rašė: „Su Gimimo diena, mano meile. Brangusis.“

Pora esą buvo supažindinta bendrų draugų. Tai pirmas kartas, kai Jennifer viešai pasirodė su vaikinu po išsiskyrimo su vyru Justinu Theroux 2017 metais. 

