  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Adrinos – stulbinanti žinia: „Šiandien pažymiu naują tašką“

2025-11-28 16:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Lietuvos muzikos scenoje žibanti atlikėja Adriana Ramonaitė-Adrina neslepia džiaugsmo – savo gerbėjus ji pasitinka su galinga naujienų banga. Socialiniuose tinkluose Adrina paskelbė apie tris ryžtingus žingsnius, kurie – ne tik kūrybos vaisiai, bet ir naujo etapo pradžia.

1

Trys minėti ryžtingi žingsniai – pirmasis vinilo albumas, „Karma“ marškinėlių kolekcija ir naujai atverta asmeninė svetainė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Adrina skelbia koncertą
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adrina skelbia koncertą

Savo įrašu Adrina sutiko pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais, o gerbėjai jau gali pulti prie išankstinių užsakymų.

„Šiandien pažymiu naują tašką savo kūryboje.

Pirmasis vinilas, pirmoji „Karma“ marškinėlių kolekcija ir naujai atverta svetainė – man patinka! Tikiuosi ir jums.

Pre–order jau atidarytas, prekyba nuo pirmadienio 12.01!

Ačiū, kad leidžiate kurti, susitiksim 12.27!“, – rašė Adrina.

Primename, kad gruodžio 27 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyks didžiausias Adrinos koncertas jos karjeroje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

