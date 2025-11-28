Iš Adrinos – stulbinanti žinia: „Šiandien pažymiu naują tašką“

Trys minėti ryžtingi žingsniai – pirmasis vinilo albumas, „Karma“ marškinėlių kolekcija ir naujai atverta asmeninė svetainė.
Savo įrašu Adrina sutiko pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais, o gerbėjai jau gali pulti prie išankstinių užsakymų.
„Šiandien pažymiu naują tašką savo kūryboje.
Pirmasis vinilas, pirmoji „Karma“ marškinėlių kolekcija ir naujai atverta svetainė – man patinka! Tikiuosi ir jums.
Pre–order jau atidarytas, prekyba nuo pirmadienio 12.01!
Ačiū, kad leidžiate kurti, susitiksim 12.27!“, – rašė Adrina.
Primename, kad gruodžio 27 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje įvyks didžiausias Adrinos koncertas jos karjeroje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.