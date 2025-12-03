 
TV3 naujienos > Žmonės

Inga Ruginienė pirmą kartą atvirai prabilo apie Šakalienės pasitraukimą: „Šypsena kuriam laikui dingo“

2025-12-03 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 18:30

Inga Ruginienė, Dovilė Šakalienė (nuotr. ELTOS)
12

Naujausiame tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizode svečiavosi dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Laidoje I. Ruginienė plačiau prakalbo apie šeimą, sienos uždarymą su Baltarusija, Ignoto Adomavičiaus paskyrimą į kultūros ministrus, santykį su „Nemuno aušros“ atstovais ir kitas temas.

10

„Stengiuosi laikytis, nors kai kas netiki, kad ilgai aš taip atsilaikysiu. Bet kol kas laikausi“, – pokalbį pradėjo premjerė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjerė Inga Ruginienė
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Premjerė Inga Ruginienė

Sienos uždarymas su Baltarusija

Tinklalaidės vedėjui A. Valinskui pasiteiravus, ar nemano, jog sienos uždarymas su Baltarusija, nebuvo klaida, I. Ruginienė atsakė:

„Ne, nemanau. Kai tu žinai visus duomenis, skaičius, žvalgybos informaciją, tu matai didesnį paveikslą. Generolai, specialistai, institucijos per visas šias savaites dirbo labai stipriai ir tikrai daug nuveikė.

Kai kurių dalykų tu negali atskleisti, turi bendrais bruožais papasakoti.

Mes pradėjome sieną uždarinėti nuo trumpų periodų ir tik vėliau ėmėmės griežtesnių priemonių. Tai rodo, kad tai buvo pamatuotas sprendimas. Gali būti, kad ateityje turėsime grėsmių ir teks vėl tą daryti, bet šiandien indikacijos rodo, kad to daryti nereikia“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.

Ignoto Adomavičiaus paskyrimas Kultūros ministru

Pokalbio metu I. Ruginienė pripažino, kad Ignoto Adomavičiaus paskyrimas Kultūros ministru buvo klaida.

„Vienareikšmiškai. Visi žinojo, kad šitas ministras neišliks, tiesiog tas buvo aišku nuo pirmų dienų. Man atrodo, kad net ir pačiai „Nemuno aušrai“ tai buvo aišku“, – teigė I. Ruginienė.

I. Ruginienė prakalbo ir apie kitas tą lėmusias problemas. Ji pasakojo, jog buvo labai sunku ir tvyrojo didelė psichologinė įtampa. Taip pat pridūrė, jog buvo sudėtinga ir su Prezidentu Gitanu Nausėda: „Su Prezidentu buvo sudėtinga. Buvo sudėtingi santykiai.“

Kas nutiko su Dovile Šakaliene?

Laidoje premjerė prakalbo ir apie Dovilės Šakalienės pasitraukimą.

„Visada jaučiau šiltus jausmus Dovilei. Labai gerbiu jos ekspertines žinias. 

Tas sprendimas man buvo labai skausmingas. Tai buvo priežastis, kodėl šypsena kuriam laikui dingo.

Esu įpratusi žmones vertinti pagal darbą. Ir visada sakiau, dirbkite savo darbą sąžiningai ir taip, kad premjerui neskaudėtų dėl jūsų galvos. Tai mano didžiausia svajonė.

Bet jeigu matau, kad tam tikri dalykai nepavyksta ir darbe bus problemų, tuomet aš padarau sprendimą, kad ir koks jis skausmingas. Aš noriu sveikos aplinkos. Tai buvo visiškai dalykinis sprendimas, susijęs su darbu“, – atvirai kalbėjo I. Ruginienė.

Visą tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizodą su Inga Ruginiene žiūrėkite čia:

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
