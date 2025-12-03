Inga Ruginienė pirmą kartą atvirai prabilo apie Šakalienės pasitraukimą: „Šypsena kuriam laikui dingo“

„Stengiuosi laikytis, nors kai kas netiki, kad ilgai aš taip atsilaikysiu. Bet kol kas laikausi“, – pokalbį pradėjo premjerė.
Sienos uždarymas su Baltarusija
Tinklalaidės vedėjui A. Valinskui pasiteiravus, ar nemano, jog sienos uždarymas su Baltarusija, nebuvo klaida, I. Ruginienė atsakė:
„Ne, nemanau. Kai tu žinai visus duomenis, skaičius, žvalgybos informaciją, tu matai didesnį paveikslą. Generolai, specialistai, institucijos per visas šias savaites dirbo labai stipriai ir tikrai daug nuveikė.
Kai kurių dalykų tu negali atskleisti, turi bendrais bruožais papasakoti.
Mes pradėjome sieną uždarinėti nuo trumpų periodų ir tik vėliau ėmėmės griežtesnių priemonių. Tai rodo, kad tai buvo pamatuotas sprendimas. Gali būti, kad ateityje turėsime grėsmių ir teks vėl tą daryti, bet šiandien indikacijos rodo, kad to daryti nereikia“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
Ignoto Adomavičiaus paskyrimas Kultūros ministru
Pokalbio metu I. Ruginienė pripažino, kad Ignoto Adomavičiaus paskyrimas Kultūros ministru buvo klaida.
„Vienareikšmiškai. Visi žinojo, kad šitas ministras neišliks, tiesiog tas buvo aišku nuo pirmų dienų. Man atrodo, kad net ir pačiai „Nemuno aušrai“ tai buvo aišku“, – teigė I. Ruginienė.
I. Ruginienė prakalbo ir apie kitas tą lėmusias problemas. Ji pasakojo, jog buvo labai sunku ir tvyrojo didelė psichologinė įtampa. Taip pat pridūrė, jog buvo sudėtinga ir su Prezidentu Gitanu Nausėda: „Su Prezidentu buvo sudėtinga. Buvo sudėtingi santykiai.“
Kas nutiko su Dovile Šakaliene?
Laidoje premjerė prakalbo ir apie Dovilės Šakalienės pasitraukimą.
„Visada jaučiau šiltus jausmus Dovilei. Labai gerbiu jos ekspertines žinias.
Tas sprendimas man buvo labai skausmingas. Tai buvo priežastis, kodėl šypsena kuriam laikui dingo.
Esu įpratusi žmones vertinti pagal darbą. Ir visada sakiau, dirbkite savo darbą sąžiningai ir taip, kad premjerui neskaudėtų dėl jūsų galvos. Tai mano didžiausia svajonė.
Bet jeigu matau, kad tam tikri dalykai nepavyksta ir darbe bus problemų, tuomet aš padarau sprendimą, kad ir koks jis skausmingas. Aš noriu sveikos aplinkos. Tai buvo visiškai dalykinis sprendimas, susijęs su darbu“, – atvirai kalbėjo I. Ruginienė.
