TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė dėkoja JAV atstovams už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo

2025-12-02 18:34 / šaltinis: BNS
2025-12-02 18:34

Su JAV pasiuntiniu Baltarusijoje ir Rytų Europos klausimus kuruojančiu Valstybės departamento pareigūnu antradienį kalbėjusi premjerė Inga Ruginienė dėkoja jiems už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo.

Inga Ruginienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Su JAV pasiuntiniu Baltarusijoje ir Rytų Europos klausimus kuruojančiu Valstybės departamento pareigūnu antradienį kalbėjusi premjerė Inga Ruginienė dėkoja jiems už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo.

3

„Esu dėkinga JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje Johnui Coale'ui bei Europos ir Eurazijos reikalų biuro sekretoriaus pavaduotojui Christopheriui W. Smithui už svarbų ir konstruktyvų pokalbį regioninio saugumo klausimais“, – socialiniame tinkle „X“ antradienį nurodė Vyriausybės vadovė.

„JAV yra laiko patikrinta sąjungininkė ir strateginė partnerė, mes labai vertiname jos ilgalaikį indėlį ir glaudų bendradarbiavimą svarbiausiais klausimais“, – pažymėjo I. Ruginienė.

Su JAV pareigūnais ministrė pirmininkė kalbėjosi Lietuvai siekiant JAV pagalbos suvaldant iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmę.

BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

