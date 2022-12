Guillermo del Toro įvertino „Įsikūnijimo“ tęsinį: „tai kino ribas peržengiantis nuotykis vandenyje“

Nors kino kritikai dar porą savaičių negalės įvertinti ilgai laukto režisieriaus James Cameron filmo „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“) pirmojo tęsinio „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“), tačiau slaptoje filmo peržiūroje sudalyvavęs kino kūrėjas Guillermo del Toro tikina, kad tai bus „ankstesnes kino ribas peržengiantis nuotykis vandenyje, kuris tikrai sužavės viso pasaulio žiūrovus, kuomet pasirodys kinuose gruodžio 16 dieną“.