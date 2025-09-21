Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Grupė „Sisters On Wire” surengė koncertą Lukiškių kalėjime: turėjo svarbią progą

2025-09-21 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 12:50

Penktadienio vakarą grupė „Sisters On Wire” surengė koncertą sostinėje, Lukiškių Kalėjimo 2.0. kieme.  

0

Šis vakaras buvo svarbus ne tik pačiai grupei, bet ir klausytojams – pirmą kartą gyvai pristatytas naujasis albumas „Siluetai” bei, po skyrybų su buvusiais grupės nariais, „Sisters On Wire” atskleidė ir naujus muzikantus, kuriuos jau publika galėjo išvysti scenoje grupės vasaros koncertuose.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sisters on wire
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sisters on wire

Vyko albumo pristatymas

Albumo pristatymo programoje netrūko netikėtumų. Scenoje kartu su gyva grupe skambėjo ir užburiantys saksofono garsai, netikėtas gimtadienio sveikinimas būgnininkui bei nuo scenos minios siunčiamas mėgstamiausias kokteilis garso režisieriui. 

Kalbėdami apie koncertą nariai atviravo, kad jautėsi užtikrintai ir pasirodymas praėjo sklandžiai:

„Lipdami į sceną jautėmės pasiruošę ir atlikę namų darbus, tad atsipalaidavę tiesiog mėgavomės akimirka – be streso, be įtampos. Didžiuojamės komanda, kuri nuostabiai padirbėjo ir važiuojam toliau“ – savo mintimis dalinosi Olegas Jerochinas. 

Artimiausi soliniai Sisters On Wire koncertai gerbėjų lauks sausio 3 d. Klaipėdoje ir vasario mėnesį Kaune. 

