 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Garsi TV žvaigždė išvežta į ligoninę: atšaukti pasirodymai

2025-11-25 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 12:25

Garsi britų ekstrasensė Sally Morgan, žinoma kaip Psychic Sally, skubiai paguldyta į ligoninę dėl plaučių uždegimo ir priversta atšaukti suplanuotus pasirodymus.

Plaučių uždegimas, ligoninė, asociatyvios nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Garsi britų ekstrasensė Sally Morgan, žinoma kaip Psychic Sally, skubiai paguldyta į ligoninę dėl plaučių uždegimo ir priversta atšaukti suplanuotus pasirodymus.

REKLAMA
0

74-erių žvaigždė žinią paskelbė savo „Instagram“ paskyroje, gerbėjams pranešdama, kad šiuo metu kovoja su rimta liga, rašo mirror.co.uk.

Komanda paskelbė viešą pareiškimą

S. Morgan turėjo koncertuoti pirmadienio vakarą Kentono teatre Henlyje prie Temzės, tačiau dėl staiga pablogėjusios sveikatos pasirodymas neįvyko. Nuo 2024-ųjų su savo programa gastroliuojanti ekstrasensė taip pat nežino, ar galės grįžti į sceną pirmajam 2026 m. pasirodymui Bromlyje, numatytam sausio 7 dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gaila pranešti, kad Sally negalės dalyvauti Kentono teatro renginyje lapkričio 24 d. dėl plaučių uždegimo“, – rašoma jos komandos išplatintame pranešime socialiniuose tinkluose.

REKLAMA
REKLAMA

Pasirodymas perkeltas į 2026 m. vasario 9 d. Organizatoriai atsiprašė už nepatogumus ir priminė, kad bilietus galima grąžinti iki 2025 m. gruodžio 15 d.

REKLAMA

Pavojinga būklė: kas yra plaučių uždegimas?

Pagal NHS duomenis, plaučių uždegimas – tai plaučių uždegiminė liga, dažniausiai sukelta infekcijos. Didžiausią riziką sunkiai sirgti patiria kūdikiai, senyvo amžiaus žmonės bei tie, kurie turi širdies ar plaučių sutrikimų – tokiems pacientams dažnai prireikia hospitalizacijos.

S. Morgan per savo karjerą yra dirbusi su tokiais garsiais žmonėmis kaip George’as Michaelas, princesė Diana ir aktorė Michelle Keegan. Ji tikina, kad dar iki savo pažinties su Meghan Markle su ja susisiekė ir princas Harry.

REKLAMA
REKLAMA

Ekstrasensė buvo pasakojusi, kad Harry jai skambino norėdamas sužinoti apie savo būsimą žmoną – net klausė, kokios spalvos plaukus ji turės.

„Jis paklausė: „Kokios spalvos plaukus turės mano būsima žmona? Ar ji bus blondinė?’“Aš pasakiau, kad jis ves tamsiaplaukę“, – yra pasakojusi ji „Mirror“.

Prognozė pasitvirtino – 2018 m. jis vedė brunetę Meghan.

Plaučių uždegimo simptomai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šaltuoju metų laiku žmonės dažnai suserga peršalimu ar kitomis kvėpavimo takų infekcijomis, tačiau ne kiekviena liga komplikuojasi plaučių uždegimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kauno klinikų pulmonologė Virginija Kalinauskaitė–Žukauskė anksčiau sakė, kad pavojingais signalais tampa prastėjanti savijauta, neprašlantis karščiavimas, silpnumas ir jausmas, kad būklė negerėja.

Pasak gydytojos, virusinės infekcijos gali komplikuotis bakterine, todėl svarbu stebėti simptomus ir laiku kreiptis į medikus.

Plaučių uždegimą gali išduoti ir pakitęs kosulys – pasikeitusi skreplių spalva, sunkesnis atsikosėjimas ar dusulys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų