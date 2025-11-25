Garsi TV žvaigždė išvežta į ligoninę: atšaukti pasirodymai

74-erių žvaigždė žinią paskelbė savo „Instagram“ paskyroje, gerbėjams pranešdama, kad šiuo metu kovoja su rimta liga, rašo mirror.co.uk.
Komanda paskelbė viešą pareiškimą
S. Morgan turėjo koncertuoti pirmadienio vakarą Kentono teatre Henlyje prie Temzės, tačiau dėl staiga pablogėjusios sveikatos pasirodymas neįvyko. Nuo 2024-ųjų su savo programa gastroliuojanti ekstrasensė taip pat nežino, ar galės grįžti į sceną pirmajam 2026 m. pasirodymui Bromlyje, numatytam sausio 7 dieną.
„Gaila pranešti, kad Sally negalės dalyvauti Kentono teatro renginyje lapkričio 24 d. dėl plaučių uždegimo“, – rašoma jos komandos išplatintame pranešime socialiniuose tinkluose.
Pasirodymas perkeltas į 2026 m. vasario 9 d. Organizatoriai atsiprašė už nepatogumus ir priminė, kad bilietus galima grąžinti iki 2025 m. gruodžio 15 d.
Pavojinga būklė: kas yra plaučių uždegimas?
Pagal NHS duomenis, plaučių uždegimas – tai plaučių uždegiminė liga, dažniausiai sukelta infekcijos. Didžiausią riziką sunkiai sirgti patiria kūdikiai, senyvo amžiaus žmonės bei tie, kurie turi širdies ar plaučių sutrikimų – tokiems pacientams dažnai prireikia hospitalizacijos.
S. Morgan per savo karjerą yra dirbusi su tokiais garsiais žmonėmis kaip George’as Michaelas, princesė Diana ir aktorė Michelle Keegan. Ji tikina, kad dar iki savo pažinties su Meghan Markle su ja susisiekė ir princas Harry.
Ekstrasensė buvo pasakojusi, kad Harry jai skambino norėdamas sužinoti apie savo būsimą žmoną – net klausė, kokios spalvos plaukus ji turės.
„Jis paklausė: „Kokios spalvos plaukus turės mano būsima žmona? Ar ji bus blondinė?’“Aš pasakiau, kad jis ves tamsiaplaukę“, – yra pasakojusi ji „Mirror“.
Prognozė pasitvirtino – 2018 m. jis vedė brunetę Meghan.
Plaučių uždegimo simptomai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šaltuoju metų laiku žmonės dažnai suserga peršalimu ar kitomis kvėpavimo takų infekcijomis, tačiau ne kiekviena liga komplikuojasi plaučių uždegimu.
Kauno klinikų pulmonologė Virginija Kalinauskaitė–Žukauskė anksčiau sakė, kad pavojingais signalais tampa prastėjanti savijauta, neprašlantis karščiavimas, silpnumas ir jausmas, kad būklė negerėja.
Pasak gydytojos, virusinės infekcijos gali komplikuotis bakterine, todėl svarbu stebėti simptomus ir laiku kreiptis į medikus.
Plaučių uždegimą gali išduoti ir pakitęs kosulys – pasikeitusi skreplių spalva, sunkesnis atsikosėjimas ar dusulys.
