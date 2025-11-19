Sukrečianti nelaimė – žuvo socialinių tinklų žvaigždė

Incidentas įvyko ketvirtadienį, praneša nypost.com.
Rasta bendroje namo erdvėje
Moteris buvo rasta negyva bendrojoje namo teritorijoje Camposal mieste, šiaurinėje Rio de Žaneiro valstijos dalyje. Nelaimė užfiksuota praėjus kelioms valandoms po to, kai į jos butą buvo iškviesti medikai.
Kaip skelbia nypost.com, gelbėtojai anksti ryte rado Dianą su pjautinėmis žaizdomis ant kūno. Ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau, kaip vėliau patvirtino pareigūnai, moteris iš gydymo įstaigos išėjo be gydytojų leidimo.
Vos po kelių valandų pasirodė pranešimai, kad ji rasta mirusi. Policija kol kas įvardija mažai detalių. Pareigūnai teigia, kad aplinkybių nekomentuoja, o tyrimas dėl mirties priežasties ir aplinkybių tęsiamas.
Tūkstančius įkvėpusi influencerė
Diana Areas socialiniuose tinkluose buvo sukaupusi apie 200 tūkst. sekėjų, o jos „Instagram“ paskyra buvo kupina motyvuojančių treniruočių, patarimų apie mitybą ir konkursinių nuotraukų.
Ji aktyviai dalyvavo kultūrizmo varžybose, dalijosi transformacijų istorijomis ir skatino sekėjus keisti gyvenimo būdą.
Vos prieš penkias dienas iki mirties ji paskelbė vaizdo įrašą, kuriuo reklamavo naują vasaros sporto iššūkį.
Gerbėjai plūsta su užuojautomis
Po tragiškos žinios komentarų skiltys užsipildė užuojautomis: „Labai liūdna – daugiau nebebus tavo genialumo“, „Ilsėkis ramybėje, drauge. Tegul tavo siela randa ramybę Danguje. Apmaudu, kad nesugebėjome padėti“.
Policija žada paskelbti daugiau informacijos, kai bus aiškesnės mirties aplinkybės.
