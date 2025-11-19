 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sukrečianti nelaimė – žuvo socialinių tinklų žvaigždė

2025-11-19 14:55
2025-11-19 14:55

Brazilijoje fiksuota sukrečianti nelaimė – žinoma kultūrizmo ir mitybos specialistė, socialinių tinklų influencerė Diana Areas (39), žuvo nukritusi nuo savo daugiabučio pastato stogo.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

0

Incidentas įvyko ketvirtadienį, praneša nypost.com.

Rasta bendroje namo erdvėje

Moteris buvo rasta negyva bendrojoje namo teritorijoje Camposal mieste, šiaurinėje Rio de Žaneiro valstijos dalyje. Nelaimė užfiksuota praėjus kelioms valandoms po to, kai į jos butą buvo iškviesti medikai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia nypost.com, gelbėtojai anksti ryte rado Dianą su pjautinėmis žaizdomis ant kūno. Ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau, kaip vėliau patvirtino pareigūnai, moteris iš gydymo įstaigos išėjo be gydytojų leidimo.

Vos po kelių valandų pasirodė pranešimai, kad ji rasta mirusi. Policija kol kas įvardija mažai detalių. Pareigūnai teigia, kad aplinkybių nekomentuoja, o tyrimas dėl mirties priežasties ir aplinkybių tęsiamas.

Tūkstančius įkvėpusi influencerė

Diana Areas socialiniuose tinkluose buvo sukaupusi apie 200 tūkst. sekėjų, o jos „Instagram“ paskyra buvo kupina motyvuojančių treniruočių, patarimų apie mitybą ir konkursinių nuotraukų.

Ji aktyviai dalyvavo kultūrizmo varžybose, dalijosi transformacijų istorijomis ir skatino sekėjus keisti gyvenimo būdą.

Vos prieš penkias dienas iki mirties ji paskelbė vaizdo įrašą, kuriuo reklamavo naują vasaros sporto iššūkį.

Gerbėjai plūsta su užuojautomis

Po tragiškos žinios komentarų skiltys užsipildė užuojautomis: „Labai liūdna – daugiau nebebus tavo genialumo“, „Ilsėkis ramybėje, drauge. Tegul tavo siela randa ramybę Danguje. Apmaudu, kad nesugebėjome padėti“.

Policija žada paskelbti daugiau informacijos, kai bus aiškesnės mirties aplinkybės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emman Atienza (nuotr. soc. tinklų / 123rf.com)
Skaudi netektis: mirė 19 metų socialinių tinklų žvaigždė (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

