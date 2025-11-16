 
TV3 naujienos > Žmonės

Gabrieliaus Vagelio pasirodymo metu – netikėtumas: to nesitikėjo niekas

2025-11-16 16:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 16:34

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus – tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė. Renginyje dalyvavo Lietuvos žvaigždės su savo atžalomis.

0

Taip pat netrūko ir nuotaikingų muzikinių pasirodymų. Ant scenos koncertavo OG Version, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, Anyanya, Gintė.

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
(136 nuotr.)
(136 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos

Netikėtas įvykis scenoje

Renginyje netrūko ir pokštų, kuriuos linksmai krėtė Kakė Makė su draugu Netvarkos Nykštuku.

Nors jie ir buvo pagrindiniai išdaigininkai, prie pokštų krėtimo nusprendė prisijungti ir dainininkė Gintė, dainavusi kartu su G. Vageliu.

Pasirodymu metu įvyko tai, ko nesitikėjo niekas: Gintė Gabrieliaus veidą nustūmė tiesiai į tortą.

Tai sukėlė arenoje esančių vaikų juoką bei pripildė erdvę gera nuotaika.

Pats dainininkas dėl tokios išdaigos tikrai nepyko – jo veidą papuošė dar didesnė šypsena, nei prieš tai.

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

