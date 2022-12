Filmo „Įsikūnijimas“ žvaigždė Sam Worthington mano, kad pirmasis tęsinys „pralenkia“ originalų filmą

Artėjant ilgai lauktai režisieriaus James Cameron filmo „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“) pirmojo tęsinio „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“) premjerai, aktoriai ir režisierius plačiai dalijasi naujienomis apie būsimą filmą. Praėjus trylikai metų nuo originalaus filmo pasirodymo kinuose ir, kad neatsiliktų nuo besikeičiančios visuomenės, James Cameron pasirūpino, kad filmas taip pat atspindėtų dabartinius pokyčius. Naujausiame interviu pagrindinė franšizės žvaigždė Sam Worthington pasidalino apie emocinę filmo „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ įtaką ir atskleidė, kiek toli pažengusi yra tolimesnių tęsinių gamyba.