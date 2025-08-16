Ellie Goulding paviešino pikantišką kadrą: pademonstravo kūno linijas

Nuotraukoje ji stovi vilkėdama tik apatinius – rankomis diskretiškai dengia krūtinę. Rėminama prabangios kambario aplinkos, fotografija subtiliai demonstruoja atlikėjos kūną, be makiažo ir su natūraliais plaukais, pranešė portalas „The Sun“.
Gerbėjai į šią nuotrauką sureagavo iškart – kai kurie fanu puslapiai ją pasiskelbė su emocijų simbolika, pavyzdžiui, širdelės ir liepsnos jaustukais, kiti tiesiog užrašė: „Girl,“ su pavargusio veido jaustukais.
Šis dainininkės nuotraukos pasidalijimas sutampa su Ellie viešai paskelbtomis naujienomis apie santykius su JAV aktoriumi Beau Minniear’u. Jos partneris – 28 metų amžiaus, dešimtmečiu jaunesnis už pačią atlikėją.
Anksčiau Ellie buvo išsiskyrusi su savo sutuoktiniu Casparu Joplingu – jie susituokė 2019 m. Yorko katedroje, o pora susilaukė sūnaus Arthuro 2021 m.
Asmeninius išgyvenimus atlikėja atskleidžia ir naujoje kūryboje – jos lyriškoji daina „Easy To Love Me“ atlikta Londono „Royal Albert Hall“ kartu su Karališkuoju filharmoniniu orkestru, sklando nuojauta, kad daina yra refleksija apie santykių iššūkius ir širdies atvirumą.
