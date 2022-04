Daktaro Streindžo tęsinio aktorius patvirtino „Marvel“ vykdomus paskutinės minutės pokyčius

Iki fantastinio veiksmo ir nuotykių filmo „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ (angl. „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“) premjeros likus kiek daugiau nei dviem savaitėms, daugelis „Marvel“ kino visatos gerbėjų su nekantrumu laukia stipriausio mago iš visų superherojų, daktaro Streindžo istorijos tęsinio.