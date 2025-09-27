Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Būsima pamergė iš nuotakos sulaukė netikėtos žinios: „Tai baisu“

2025-09-27 15:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 15:00

Katie buvo šokiruota, kai likus vos 24 valandoms iki draugės vestuvių sužinojo, kad dėl „planavimo problemų“ ji nebegali būti pamergė. Netrukus įpykusi moteris priėmė sprendimą.

Pamergės ir nuotaka (nuotr. 123rf.com)

0

Savo istorija ji pasidalijo socialiniame tinkle, skelbė mirror.co.uk.

Iš būsimos nuotakos – netikėta žinia

Ji parašė socialiniame tinkle „X“: „Likus 24 valandoms iki tol, kol turėjau būti pamergė savo draugės vestuvėse, ji man pasakė, kad dėl planavimo problemų (melų) aš nesu pamergė, todėl aš visiškai praleidau vestuves, nuėjau į dykumą pasivaikščioti ir nutraukiu su ja ryšius. Ačiū, sekantis!“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar labiau skaudino faktas, kad Katie pasirinko nuostabią mėlyną suknelę, nes nuotaka jai buvo pasakiusi, kad pamergės puošis mėlyna spalva.

Tačiau ji sužinojo, kad iš tikrųjų pamergių spalva buvo ruda. „Visos pamergės vilkėjo rudais drabužiais, tad jei būčiau atėjusi, nuotraukose atrodyčiau labai išsiskirianti – nors atrodžiau nuostabiai“, – sakė Katie.

Ji pabrėžė, kad mėlyną suknelę buvo pasiėmusi vienintelę.

Katie taip pat pasidalino, kaip daug jai kainavo kelionė į vestuves: „Aš netgi nuskridau iš Džordžijos į Vegasą, o tada nuvažiavau į Jutą (ir aš jau beveik metus esu bedarbė, tad tai man buvo labai brangu!!!)“

Interneto vartotojai palaikė Katie sprendimą nutraukti draugystę ir nevykti į vestuves. Viena moteris klausia: „Kodėl žmonės tokie keisti?“, o kita rašo: „Tai baisu, bet panašu, kad tu čia laimėjusi! Ji gaus savo karmą – šiukšlės visada pašalina pačios save!“

Dar viena internautė pridūrė: „Kas čia per bjaurastis! Man labai gaila, bet tu išvengei didelio nemalonumo, o ji dėl to gailėsis.“

Katie dėkojo visiems už palaikymą: „VAIKAI, nesitikėjau tokio didelio atsako!! AČIŪ visiems, kad padėjote man jaustis geriau dėl šios bjaurios situacijos. Aš nuskridau iš Džordžijos į Las Vegasą, o tada nuvažiavau į Jutą dėl vestuvių. Dabar grįžau į Vegasą ir mėgaujuosi laiku. Čia tik pozityvios vibracijos!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

