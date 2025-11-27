Atlikėja Sandra Carrillo – apie meilės riziką ir galią: „Tai ne tik romantiška istorija, bet ir emocijų matematika“

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“ ji plačiau papasakos apie dainos kūrimo užkulisius.
„Caramelo“ – tai daina apie meilės riziką ir galią. Tai ne tik romantiška istorija, bet ir savotiška emocijų matematika, kur kiekvienas pasirinkimas santykiuose – tarsi skaičius formulėje, rašoma spaudos pranešime.
Daina subtiliai perteikia, kaip meilė gali būti dvipusė jėga – vienu metu jausmai gali apsvaiginti ir pakelti, o kitu – priversti permąstyti ir atsiriboti.
Ši daina – tai meilės istorija, kurią kiekvienas klausytojas gali interpretuoti savo gyvenimo kontekste: kartais meilė padalina, kartais padaugina, tačiau visada palieka žymę ir moko kažko naujo apie save.
Vaizdo klipas nukels klausytoją iš virtuvės į žaidimų parką. Tai pirmas santykių etapas – tas laikas, kai viskas atrodo nauja, gaivu ir spindi ryškiomis spalvomis.
