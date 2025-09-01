Atlikėja Pink pranešė liūdną žinią

45-erių atlikėja, kurios tikrasis vardas yra Alecia Beth Moore-Hart, „Instagram“ paskyroje pasirodė ilsėdamasi ant sofos su vyno taure rankoje ir lašeline, įstatyta į ranką. Šalia sėdėjo jos 14-metė dukra Willow.
„Visiškai normalu, viskas vyksta labai gerai“, – rašė Pink, paaiškindama, kad netikėta liga sugadino atostogas.
Ji taip pat su humoru pridūrė: „Kai atostogauji, mėgaujiesi maistu, o tada E. coli nusprendžia apsigyventi tavo žarnyne, tu ją nugali draugų, dukros, raudono vyno ir vitaminų kokteilio pagalba.“
Įrašą dainininkė užbaigė filosofiškai: „Gyvenimas, citrinos, limonadas ir puikūs prisiminimai, kuriuos galbūt atsiminsiu.“
Kas yra E. coli
E. coli (Escherichia coli) – bakterija, dažnai aptinkama žmonių ir gyvūnų virškinimo sistemoje. Daugelis jos padermių yra nepavojingos ir net naudingos virškinimui, tačiau kai kurios gali sukelti rimtų virškinamojo trakto sutrikimų.
Pink neatskleidė, kaip tiksliai užsikrėtė, tačiau panašu, kad atlikėja jau sveiksta ir nepraranda humoro jausmo.
Nepaisant netikėtų sveikatos iššūkių, Pink išlieka viena ryškiausių pasaulinės scenos atlikėjų. Ji yra pelniusi: 3 „Grammy“ apdovanojimus, „Daytime Emmy“, 4 „Billboard Music Awards“, 7 MTV VMA, 2 MTV EMA, 2 „Brit Awards“.
Jos hitai – „Just Give Me a Reason“, „So What“, „Raise Your Glass“, „What About Us“, „Try“ ir daugelis kitų – tapo moderniosios popmuzikos klasika.
