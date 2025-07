Už leidimą sudainuoti 1 minutę Taylor Swift dainos paprašė apvalios sumos: štai kiek paklojo

Gerbėjai, lankęsi viename iš Marco pasirodymų, galėjo išgirsti jį dainuojant 35-erių Taylor dainą „Bigger Than the Whole Sky“ iš jos 2022 m. albumo „Midnights“, rašo mirror.co.uk.

Už leidimą sudainuoti žvaigždės dainą sumokėjo apvalią sumą

Tačiau leidimas dainuoti šią dainą jam kainavo nemažą sumą – dar labiau papildydamas T. Swift jau ir taip įspūdingą turtą. Pranešama, kad ji tapo milijardiere po savo milžiniško „Eras World Tour“ turo.

Vis dėlto, neseniai ji taip pat nemažai investavo tam, kad atpirktų savo dainų originalus įrašus, kurie buvo parduoti 2019 m.

Marcas sumokėjo 50 tūkst. dolerių (beveik 43 tūkst. eurų) Taylor už galimybę sudainuoti jos dainą scenoje. Jis taip pat atskleidė, kad gavo leidimą atlikti tik vieną minutę dainos – kitaip būtų turėjęs mokėti dar daugiau.

Kalbėdamas su „Vulture“, komikas sakė: „Manau, galutinė suma buvo apie 50 tūkstančių dolerių. Padariau viską, ką galėjau, kad Taylor pamatytų tą juokelį.“

Jis paaiškino, kad iš pradžių kreipėsi į muzikantą Jacką Antonoffą, kuris kartu su Taylor kūrė ne vieną jos albumą.

Jis sakė: „Pažįstu Jacką Antonoffą tiek, kad galiu jam parašyti žinutę – o jis yra šios dainos bendraautorius.

Parašiau: „Nežinau, kaip čia viskas turi būti daroma oficialiai, bet mums baigiasi biudžetas. Tikriausiai už viską mokėsiu pats. Ar galėtum ką nors padaryti dėl šitos dainos arba pasikalbėti su Taylor?“

Galėjo naudoti tik 1 minutę dainos

Jackas nukreipė Marcą į atsakingus asmenis, kad būtų sudarytas susitarimas – jam pasakė, kad tai kainuos 50 tūkstančių.

Marcas pridūrė: „Pavyko tai padaryti. Uždirbome pakankamai. Biudžetas buvo įtemptas, bet dėl bilietų... Jei būčiau viršijęs minutę, būtų kainavę daugiau.

Net negalėjome leisti, kad daina skambėtų per visą pasirodymą ar ką nors panašaus. Taigi, susibūriau su grupe ir sukūrėme tą muziką kaip įžangą ir pabaigą. Taip, tai buvo mažiau nei minutė.“

Jis taip pat paaiškino, kad „turėjo“ įtraukti šią dainą, nes joje nagrinėjamos netekties temos jam buvo per daug artimos, kad jas ignoruotų.

Jis pabrėžė: „Tai turėjo įvykti. Didžiausia baimė buvo, kad ji neleis panaudoti dainos, ir tada ką daryti? Nebūčiau galėjęs panaudoti tos dainos pasirodyme. Štai kodėl galvojau, tarsi manifestuodamas: „Manau, jai patiks tas juokelis.“

Pati Taylor pinigų tikrai nestokoja – ir gegužę buvo pranešta, kad ji išpirko savo pirmųjų šešių albumų originalus įrašus už maždaug 360 milijonų dolerių (apie 308 mln. eurų) po to, kai 2019 m. jie buvo nupirkti konkurento Scooterio Brauno už maždaug 300 milijonų dolerių (daugiau nei 257 mln. eurų).